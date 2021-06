Ne abbiamo accennato già qualche giorno fa con le ultime novità di AppGallery, ma ora è Huawei in persona ad annunciarlo: è disponibile da oggi My Huawei, l’app all-in-one che aggrega tre delle piattaforme per i clienti, ossia Huawei Supporto, Huawei Store e Huawei Community.

Huawei presenta My Huawei, l’app che aggrega Supporto, Store e Community

Huawei ha deciso di creare My Huawei per aiutare gli utenti a condividere le proprie esperienze, acquistare nuovi prodotti, trovare i servizi giusti e ricevere le ultime notizie, ma anche per permettere la partecipazione a eventi speciali e concorsi. Huawei Italia è la prima divisione al di fuori della Cina a lanciare l’app, che è già disponibile all’interno di AppGallery per tutti i dispositivi del marchio.

My Huawei si divide principalmente in cinque sezioni:

Home : notizie e attività targate Huawei

: notizie e attività targate Huawei Store : dove cercare e acquistare i prodotti Huawei

: dove cercare e acquistare i prodotti Huawei Community : sezione dove gli utenti possono condividere le proprie esperienze e interagire

: sezione dove gli utenti possono condividere le proprie esperienze e interagire Supporto : sezione dedicata ai servizi post-vendita, tra informazioni, diagnostica, risoluzione dei problemi, attività e vantaggi dell’assistenza

: sezione dedicata ai servizi post-vendita, tra informazioni, diagnostica, risoluzione dei problemi, attività e vantaggi dell’assistenza Profilo: panoramica per aiutare a mantenere in ordine i propri dati e i contenuti dell’app

“Con la nuova My Huawei App intendiamo facilitare ai nostri consumatori l’accesso alle informazioni, ai servizi e ai vantaggi Huawei con una user experience comoda e fluida”, ha dichiarato Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Consumer Business Group Huawei Italia. “Riunendo tanti servizi in una sola app e integrando Huawei Community, vogliamo creare un senso di comunità sempre più grande e inclusivo e promuovere una partecipazione attiva e un dialogo costante con gli utenti.”

L’app My Huawei è già disponibile al download su AppGallery, il marketplace che conta ad oggi più di 130.000 app integrate in HMS Core e 1 milione di app scaricabili. Potete scaricarla gratuitamente al link qui di seguito: