Google ha in programma due aggiornamenti di sicurezza per il 23 luglio che comporteranno delle modifiche per gli utenti di YouTube e Google Drive.

YouTube modifica la visibilità di alcuni video

Il grande successo di YouTube deriva anche dalla grande facilità con cui è possibile trovare, condividere e scoprire contenuti caricati da utenti di tutto il mondo ma non tutti i video sono destinati a essere pubblici e un aggiornamento di sicurezza che sarà rilasciato a breve potrebbe rendere privati ​​molti più video.

Così come spiega Google, infatti, a partire dal 23 luglio 2021, i video “non in elenco” caricati prima del 1° gennaio 2017 passeranno alla modalità Privato in seguito ad un un aggiornamento relativo alla sicurezza.

Fortunatamente il team di Google ha pensato ad un’apposita procedura per chi desidera che i propri video rimangano “non in elenco” e vuole quindi disattivare questa modifica.

Il colosso di Mountain View ha realizzato il seguente video per spiegare meglio le modifiche introdotte e le opzioni a disposizione degli utenti interessati:

Potete scoprire se i vostri video rientrano in questa modifica accedendo a YouTube Studio da un computer oppure, da mobile, attraverso la relativa app (andando su video, quindi visibilità e non in elenco e scorrendo per vedere se vi sono contenuti caricati prima del 01/01/2017).

Google Drive aumenta la sicurezza di alcuni file

Nelle scorse ore il team di Google Drive ha reso noto che dal 23 luglio in seguito ad un aggiornamento i file salvati sulla piattaforma saranno più al sicuro.

Questo aggiornamento di sicurezza viene applicato ad alcuni file in Google Drive con l’obiettivo di rendere più sicura la condivisione dei link (verrà aggiunta una chiave di risorsa alla condivisione dei collegamenti e chi non ha mai aperto tali file per visualizzarli dovrà sfruttare un apposito URL).

Gli utenti che hanno o gestiscono i file interessati riceveranno una notifica tramite posta elettronica a partire dal 26 luglio 2021 con un elenco dei file a cui si applica la modifica (avranno tempo fino al 13 settembre 2021 per stabilire come applicare l’aggiornamento ai loro file), che interessa tutti gli account Google Workspace, G Suite Basic, G Suite Business e personali.