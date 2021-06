Se durante le giornate del Prime Day 2021 di Amazon non siete riusciti a mettere mano sulle tante offerte sugli smartphone che abbiamo selezionato e pubblicato, forse questa offerta su OnePlus 8 Pro potrebbe rappresentare la scusa perfetta per mettere via il vostro vecchio smartphone e abbracciare un dispositivo che, ancora oggi, dopo poco più di un anno dalla sua presentazione, è in grado di offrirvi ancora tanto.

30 euro di sconto fino a domani

Infatti, dalle ore 10:00 di oggi, 23 giugno, fino alle ore 10:00 del 24 giugno, sarà possibile ottenere 30 euro di sconto per acquistare OnePlus 8 Pro al momento del check-out utilizzando il codice sconto “1SAVE8PRO“. Tramite questa offerta l’ex top di gamma del colosso cinese sarà a vostra disposizione semplicemente cliccando il link sottostante per acquistarlo dallo store ufficiale di OnePlus.

Con un design di altissimo livello, OnePlus 8 Pro è costituito da un pannello Fluid AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione Quad HD+ da 3168 x 1440 pixel con rapporto di forma 19,8:9 e refresh rate a 120 Hz. Il processore Qualcomm Snapdragon 865 è accompagnato da 8/12 GB di RAM di tipo LPDDR5, 128/256 GB di spazio di memoria di tipo UFS 3.1, fotocamera posteriore tripla, connettività 5G (SA/NSA), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, batteria da 4510 mAh con ricarica rapida da 30 W e Android 11 con OxygenOS 11.

OnePlus Store | Sconto per OnePlus 8 Pro

Potrebbe interessarti anche: recensione OnePlus 8 Pro