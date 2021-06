Oggi 22 giugno 2021 è l’ultimo giorno di offerte dell’Amazon Prime Day, 48 ore di sconti organizzati dal colosso dell’e-commerce per tutti i clienti più fedeli che si sono abbonati ad Amazon Prime.

Nella giornata di ieri abbiamo visto davvero tantissime offerte, vere offerte, che molti di voi sono riusciti a portarsi a casa come Poco F3 12/256 a 299 Euro, OnePlus Nord 12/256 GB a 297 Euro, Amazon Fire Stick Lite a 18,99 Euro e tanto altro. Le promozioni però continuano anche nella giornata odierna e termineranno questa sera alle 23:59:59. Fino a quel momento Amazon continuerà con nuovi colpi di scena e proprio a tal proposito nelle ultime ore alcune offerte della giornata di ieri sono state scontate ancora di più con ulteriori ribassi da 30 fino a 100 Euro in meno rispetto al prezzo scontato.

Vediamo quindi le migliori offerte dell’Amazon Prime Day di questo 22 giugno.

Le migliori offerte Prime Day su Smartphone

Purtroppo la super offerta su OnePlus 8T a meno di 400 Euro, tuttavia ci sono ancora delle promozioni interessanti come quella su OnePlus Nord da 256 GB di memoria interna, ma non solo:

Le migliori offerte Prime Day su Tablet

Non da meno anche le offerte sui Tablet che principalmente si concentrano sui brand Samsung e Lenovo:

Le migliori offerte Prime Day su Smartwatch

In ambito smartwatch la scelta non manca di certo. Fra tutte la promozione su Oppo Watch e TicWatch 3 Pro GPS spiccano in quanto i migliori con wear os e quindi la possibilità di ricevere e rispondere alle notifiche.

Di seguito invece alcune Smartband:

Ulteriori ribassi della seconda giornata del Prime Day

Infine un rapido sguardo alle migliori offerte della giornata di ieri che hanno ricevuto un ulteriore ribasso su altre categorie come TV, Notebook e non solo.

Offerte per categoria