Alcuni giorni fa il CEO di Xiaomi, Lei Jun, ha rivelato che ci sono ancora oltre 2 milioni di persone che continuano ad utilizzare come smartphone Xiaomi Mi 6 e, a quanto pare, anche OnePlus ha una sorta di “record” di questo tipo.

Pete Lau, CEO del produttore cinese, ha infatti reso noto che ci sono ancora delle persone che continuano a usare il primo smartphone dell’azienda, ossia OnePlus One, il device che ha dato il via all’avventura di questo brand che, nel corso degli anni, ha letteralmente conquistato milioni di utenti, divenendo uno dei principali protagonisti del settore.

OnePlus One, sette anni sulle spalle e ancora tanti davanti

La rivelazione di Pete Lau è stata fatta in occasione di una risposta del dirigente ad un utente di OnePlus 5, che sul social Weibo si è detto più che soddisfatto delle prestazioni di tale smartphone dopo 5 anni dal suo acquisto.

Pete Lau, nel prendere atto della soddisfazione di tale utente, ci ha tenuto a precisare di non essere stupito, in quanto sostiene che a distanza di 7 anni dal lancio di OnePlus One (avvenuto nel 2014), ci sono oltre 300 utenti che usano tale telefono con continuità, a conferma della bontà del prodotto e della sua qualità, tali da permettergli di superare indenne lo scorrere del tempo.

Ovviamente 300 utenti attivi rappresentano solo una piccolissima parte di tutti coloro che a suo tempo hanno deciso di acquistare tale smartphone ma è anche probabile che il numero di modelli ancora effettivamente utilizzati, magari con a bordo una ROM custom (e che quindi non possono più essere riconosciuti dal produttore come device attivi), sia molto più elevato.

Sia OnePlus One che OnePlus 5 hanno smesso di ricevere supporto software, in quanto hanno raggiunto la rispettiva fine del ciclo di vita ma sono sufficienti una buona ROM personalizzata, una corretta manutenzione e un po’ di attenzione per avere un dispositivo ancora utilizzabile nonostante l’età.

