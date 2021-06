Sebbene Carl Pei abbia confermato il lieve ritardo circa la commercializzazione delle cuffie Ear 1 di Nothing, in queste ore la giovane startup londinese, nata da un’idea dell’ex cofondatore di OnePlus, annuncia una importante partnership con Smartech per rendere possibile la commercializzazione fisica (e online) delle cuffie presso i negozi Selfridges di Londra a partire da questa estate.

Presto in commercio online e nei negozi

“Selfridges è per noi una destinazione iconica per lo shopping per lanciare ear (1)“, sottolinea Carl Pei, CEO e co-fondatore di Nothing. “Grazie a Smartech, la partnership ci fornirà la piattaforma per mostrare la tecnologia progettata in modo univoco di Nothing ai consumatori che apprezzano la qualità e le nuove idee“.

La stessa eccitazione è condivisa da Nathalie Bernce, CEO cofondatrice di Smartech e Martyn Stroud, manager di alto livello di Selfridge Technology. Ad oggi, purtroppo, le informazioni relative alle specifiche, il prezzo e i dettagli tecnici di Ear 1 – o ear (1), secondo le indicazioni dell’azienda – continuano a restare avvolte da un alone di mistero.

