Torniamo a occuparci di Nothing Ear 1, l’atteso primo dispositivo della nuova azienda creata da Carl Pei dopo avere deciso di lasciare OnePlus.

Ricordiamo che questo nuovo brand ha reso noto che il lancio delle sue prime cuffie true wireless era in programma per il mese di giugno ma in queste settimane l’azienda, contrariamente alle aspettative, è rimasta avvolta nel silenzio e ciò ha suggerito che potesse essere cambiato qualcosa nei suoi progetti iniziali.

L’avventura di Nothing Ear 1 non comincia nel migliore dei modi

Ebbene, a quanto pare è proprio così e a confermare che Nothing ha deciso di posticipare il lancio di Ear 1 è stato lo stesso Carl Pei nelle scorse ore con un messaggio su Twitter:

Un mese fa abbiamo annunciato che ear (1) sarebbe stato rivelato a giugno. Siamo vicini al traguardo e ci sono ancora alcune cose da finalizzare. Per questa ragione Nothing ear (1) arriverà un po’ più tardi quest’estate.

Stando a quanto si apprende dal messaggio condiviso da Carl Pei, l’azienda sembra avere anche deciso di apportare una piccola modifica al nome ufficiale di queste cuffie true wireless, che sul mercato potrebbero arrivare come “Nothing ear (1)“.

La decisione di Nothing di posticipare il lancio di ear (1) probabilmente non stupirà più di tanto gli addetti ai lavori, in quanto si tratta del primo prodotto di questa azienda ed è normale che possa esserci qualche piccolo intoppo (magari legato all’inesperienza o al desiderio di non lasciare nulla al caso).

Sarà interessante scoprire in quale fascia di prezzo Nothing deciderà di posizionare le sue prime cuffie true wireless, trattandosi di un aspetto che potrebbe contribuire in modo determinante al loro successo.

