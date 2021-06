Google ha aggiunto una nuova VPN al piano Google One da 2 TB a 9,99 euro al mese nell’ottobre dello scorso anno, mentre questo mese ha introdotto una nuova funzionalità che permette di autorizzare le app che possono bypassare la VPN.

Ora Google sta implementando un’altra nuova funzionalità per la VPN che consentirà di metterla facilmente in pausa con un solo tocco.

Google One ora permette di posticipare la riattivazione della VPN

La nuova funzionalità dell’app Google One include un nuovo pulsante “Snooze” che offre la possibilità di mettere in pausa la VPN per 5 minuti. Questa azione farà apparire un altro pulsante che consentirà di posticipare la riattivazione della VPN di altri 5 minuti e per tutto il tempo necessario.

Come si può vedere negli screenshot qui sopra, i nuovi pulsanti “Snooze” e “Aggiungi 5 min” compaiono sia all’interno dell’app Google One che nella notifica VPN.

Dopo aver posticipato la VPN la notifica mostra anche quando si riattiverà, inoltre sia l’app che la notifica mostrano anche un pulsante “End Snooze” quando la VPN è in pausa, per consentire all’utente di riavviarla immediatamente in qualsiasi momento.

Attualmente la nuova funzionalità Snooze per la VPN è disponibile per alcuni utenti nella versione 1.101.377048309 dell’app Google One.

Per verificare se l’opzione è disponibile per il vostro account potete aggiornare l’app all’ultima versione tramite il Play Store utilizzando il badge che trovate a seguire, oppure scaricando e installando il relativo APK disponibile su APK Mirror.

