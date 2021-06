Google è evidentemente una delle aziende le cui applicazioni sono tra le più scaricate sul Play Store e in queste ore due app hanno raggiunto nuovi record di download: Google Calcolatrice e Google Assistant.

La calcolatrice Google arriva a 1 miliardo di download

Per quanto Google Calcolatrice sia un’applicazione piuttosto basilare e sprovvista di funzionalità aggiuntive ad esempio disponibili su altre app del Play Store, l’applicazione del colosso di Mountain View ha appena sfondato il muro del miliardo di download dal Play Store.

Spesso integrata di default in molti smartphone, l’applicazione Google Calcolatrice è caratterizzata da una interfaccia semplice, ben fatta ed è ideale per calcoli di ogni genere.

Google Assistant sfonda 500 milioni di download

Google Assistant è senza ombra di dubbio uno degli assistenti digitali più validi e l’arrivo di Android 12 aprirà le porte a nuove feature. Sebbene molto spesso integrato di default in molti smartphone, è anche possibile scaricare l’applicazione dal Play Store dove, per l’appunto, ha appena raggiunto il traguardo di 500 milioni di download.

Se il vostro smartphone non offre pieno supporto a Google Assistant, l’applicazione vi permette di invocare l’assistente digitale con un semplice e tap per essere pronto a processare i vostri comandi in un battito di ciglia.

