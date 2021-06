Negli ultimi mesi il team di Google ha apportato diverse modifiche al Pixel Launcher e in particolare alla schermata “At A Glance” e nei progetti degli sviluppatori del colosso di Mountain View vi sono altre importanti novità.

Analizzando il codice dalla versione 12.23 beta di App Google, infatti, lo staff di 9to5Google ha scoperto che è stato implementato un nuovo menu “Live Space” nelle impostazioni di Google Assistant: tale funzionalità viene descritta come il posto in cui l’assistente mostra all’utente ciò di cui ha bisogno, proprio nel momento in cui ne ha bisogno, sulla schermata iniziale e sulla schermata di blocco.

Cosa sappiamo della feature Live Space di Google Assistant

Si tratta di una funzionalità che ricorda At A Glance e la cui pagina delle preferenze come prima opzione mostra una sezione che permette di personalizzare alcuni aspetti personali, come l’indirizzo di casa o del luogo di lavoro per ottenere informazioni sul tragitto giornaliero, la posizione, il luogo predefinito per il meteo (nel caso in cui la propria posizione attuale non fosse disponibile) e la possibilità di abilitare contenuti sensibili sulla schermata di blocco.

Segue quindi una sezione dedicata ai “momenti proattivi” che possono essere visualizzati in Live Space:

le informazioni meteo attuali

i prossimi eventi e promemoria del calendario

i voli

le liste della spesa e carte fedeltà di Google Pay quando ci si trova in negozi supportati

i promemoria, gli orari di arrivo stimati e le informazioni sul traffico

le allerte meteo

gli eventi del calendario e i promemoria dal profilo di lavoro

Si tratta di informazioni che sono già incluse in At A Glance, che potrebbe essere quindi sostituito da Live Space, nel quale dovrebbero trovare posto anche informazioni su risultati sportivi, mercati azionari e riepilogo del sonno, oltre a una scorciatoia per avviare la modalità di guida.

Come scaricare la nuova versione di App Google

In attesa di scoprire se Live Space sarà subito disponibile con Android 12 e quale sarà il suo design, potete scaricare le ultime versioni di App Google da APK Mirror o dal Google Play Store:

Piccole modifiche per Google Lens

Lo staff di XDA Developers ha scoperto che il colosso di Mountain View sta lavorando anche ad alcune piccole modifiche per la galleria di Google Lens, come una nuova icona e la possibilità di uscire con uno scorrimento verso il basso.

Si tratta ancora di un test e non vi sono informazioni su quando tali modifiche potrebbero essere messe a disposizione di tutti.