Google Foto è senza dubbio uno dei servizi più popolari tra i tanti offerti dal colosso di Mountain View e il suo team di sviluppatori è costantemente impegnato in un lavoro di miglioramento attraverso l’introduzione di nuove feature.

Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione dell’applicazione dedicata ai dispositivi Android con la quale viene introdotta nella barra in basso una scheda dedicata alla condivisione dei contenuti.

Con un clic sulla relativa icona, l’utente ha accesso a una scheda che mostrerà i nuovi caricamenti e i Mi piace dai contatti che hanno condiviso contenuti con lui (si tratta di una feature presente già da un po’ di tempo nell’app dedicata ai dispositivi iOS).

Stando a quanto si apprende, tale nuova scheda al momento sarebbe in fase di test e, pertanto, è disponibile solo per una ristretta cerchia di utenti (probabilmente attraverso un aggiornamento lato server). Ad ogni modo, se desiderate scaricare l’ultima versione disponibile di Google Foto, potete farlo da APK Mirror (qui trovate la pagina dedicata) o dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

Google Foto continua a puntare sulle raccolte di ricordi

Sempre a proposito di Google Foto, il servizio dalla fine dello scorso anno utilizza un apposito algoritmo per generare serie di presentazioni a tema dalle librerie di foto e video degli utenti.

Nel corso dei mesi le raccolte che si sono susseguite si sono soffermate su vari aspetti, per esempio a maggio abbiamo visto “Il meglio della Primavera 2021”, “Avventure subacquee”, “Abbracci” e “Ricordi insieme”.

A partire da “Year in Review” di dicembre 2020, pertanto, Google Foto ha provato a regalarci qualche emozione con questo genere di raccolte e a giugno si è aggiunta la raccolta “Into the wild“, dedicata alle escursioni e alle gite in campeggio nella natura selvaggia.