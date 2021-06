A più di dieci anni dalla propria nascita MIUI, l’interfaccia personalizzata che caratterizza gli smartphone Xiaomi, è passata dall’essere un fiore all’occhiello invidiato da molto a essere una costante spina nel fianco. Le ultime versioni sono state accompagnate da numerosi bug che ne hanno decisamente penalizzato l’immagine, andando troppo spesso a rovinare l’esperienza utente.

A quanto pare le cose stanno migliorando, anche se è stato necessario ricorrere a una versione intermedia, MIUI 12.5, per risolvere alcuni dei bug più fastidiosi, anche se altri sono ancora presenti. Ve ne abbiamo parlato nel nostro video di qualche giorno fa, che trovate qui sotto, mentre a fine articolo trovate il nostro articolo completo.

MIUI Pioneer Group

In attesa di MIUI 13, che dovrebbe continuare in questo processo di rimozione dei bug, il General Manager della MIUI Experience ha annunciato la nascita del MIUI Pioneer Group. Si tratta di un comitato i cui membri saranno responsabili per la soluzione di ogni genere di problema incontrato dagli utilizzatori di MIUI, con un report periodico che sarà pubblicato regolarmente su Mi Community, per tenere informati i Mi Fan sui progressi compiuti.

Si tratta di una decisione che non potrà che far piacere ai fan del colosso cinese, pur non essendo una mossa particolarmente innovativa. D’altro canto era necessaria una soluzione ai problemi di MIUI, che negli ultimi mesi sta accumulando un numero di bug decisamente fastidiosi, tali da compromettere l’esperienza utente e da rischiare di rovinare la reputazione del brand.

La decisione di Xiaomi è inevitabilmente legata ai grandi miglioramenti dei competitor, con OPPO e vivo che hanno rivisto in meglio le rispettive interfacce, ColorOS e Funtouch OS, e con Samsung che sembra finalmente aver trovato la quadra con One UI, impreziosita da un supporto molto longevo.

Sarà dunque interessante seguire i progressi di questo nuovo comitato e scoprire quando ci vorrà per vedere i primi risultati pratici.