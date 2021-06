La competizione agguerrita tra i social network rende necessario un continuo lavoro di miglioramento e Instagram lo sa bene, per questo motivo sta preparando una serie di novità interessanti per alcuni elementi chiave come le Storie e i messaggi Direct.

Se nei giorni era stato direttamente Adam Mosseri, capo di Instagram, a fornire una spiegazione ufficiale sulla gestione dei contenuti mostrati agli utenti, la fonte di oggi è decisamente meno istituzionale: è stato, infatti, il noto leaker alex193a a scovare e a segnalarci diverse novità in preparazione per la nota piattaforma social.

Instagram tra Storie, Direct e altro: cosa bolle in pentola

Il primo cambiamento al quale Instagram sta lavorando riguarda gli “Amici Intimi” (Close Friends): come potete vedere dagli screenshot, si dovrebbe passare alla dicitura Selected Followers, con possibilità, per l’utente, di modificare la selezione per ciascuna storia pubblicata.

In secondo luogo, nelle Impostazioni dell’applicazione dovrebbe presto fare capolino la nuova sezione “Privacy Center“, che viene paragonata all’Account Center (Centro gestione account).

Per quanto concerne le Storie, Instagram sta lavorando ad una nuova palette di colori pastello per il pennello, ma soprattutto sta portando avanti i lavori sulle bozze preannunciate mesi addietro.

L’ultima novità in preparazione potrebbe sembrare estremamente banale, ma sarà sicuramente molto utile: Instagram dovrebbe implementare una funzione di ricerca all’interno delle conversazioni in Direct.

È bene sottolineare come tutte queste novità siano ancora in fase di sviluppo, non è quindi possibile prevedere quando Instagram le renderà disponibili per tutti.

In attesa di scoprirlo, scaricate la versione più recente dell’app di Instagram dal Google Play Store tramite il badge sottostante.

Facebook e Twitter

Instagram non è l’unico social network protagonista dei leak di oggi: anche Twitter e Facebook stanno preparando delle nuove funzioni.

Partendo da Twitter, sono in corso i lavori sulla sezione “Reply Later“, grazie alla quale sarà possibile posticipare la risposta a determinate conversazioni.

Facebook, dal canto suo, sta lavorando alla possibilità di pubblicare degli stati che rimarranno visibili agli amici solo per 24 ore, analogamente a quanto accade con le Storie.

Come per Instagram, anche qui è importante ricordare che queste novità non sono ancora disponibili, in quanto ancora in fase di sviluppo.