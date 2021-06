In questo periodo, Huawei Italia ha attiva la campagna promozionale “Tutto il supporto di cui hai bisogno – Per il tuo Huawei di oggi e per quello di domani“, che mette sul piatto una serie di vantaggi, su tutti un’estensione di garanzia.

Quello attuale è un momento particolarmente intenso per Huawei, tra l’annuncio di HarmonyOS 2.0 – e quello dei nuovi prodotti per il mercato italiano –, l’attesa per i nuovi flagship della serie Huawei P50, il ban degli Stati Uniti che non sembra destinato ad allentarsi e le pesanti ripercussioni che sta avendo sulle vendite.

Promozione Huawei Store: garanzia, riparazioni e pellicola

La promozione di cui vi parliamo oggi è attiva sul Huawei Store e, in realtà, non è nuova: partita il 15 aprile scorso, la campagna proseguirà fino al 30 giugno 2021.

I vantaggi che il produttore cinese mette sul piatto per tutti i clienti che hanno scelto di acquistare uno smartphone o un tablet Huawei sono tre:

6 mesi di garanzia extra

uno sconto fino al 20% sui ricambi per le riparazioni effettuate fuori garanzia

una pellicola protettiva gratuita

6 mesi di garanzia extra e pellicola gratuita: come ottenerli

I passaggi da seguire per ottenere l’estensione di garanzia di 6 mesi e la pellicola protettiva gratis sono pochi e semplici:

Scansionare il codice QR oppure cliccare l’immagine visibile a questo link dallo smartphone o dal tablet Huawei per accedere all’App Supporto. Individuare il banner di questa promozione nella schermata principale dell’applicazione o nella sezione Scopri. Cliccare sul tasto per richiedere l’estensione di garanzia ed il coupon per la pellicola protettiva.

Fino al 20% di sconto sui ricambi per riparazioni fuori garanzia

Grazie alla promozione in argomento, il cliente che necessitasse di riparare il proprio smartphone fuori garanzia potrebbe portarlo presso uno dei HUAWEI Customer Service Center di Milano, Roma o Catania, oppure inviarlo tramite il servizio di Riparazione con ritiro e riconsegna gratuiti e beneficiare di uno sconto fino al 20% sul prezzo massimo consigliato da Huawei per i pezzi di ricambio necessari per la riparazione.

Dal momento che questa promozione non vale per tutti i modelli, Huawei mette a disposizione uno strumento per verificare la compatibilità del proprio dispositivo. In ogni caso, è consigliabile leggere con attenzione Termini e Condizioni della campagna promozionale.

Per maggiori dettagli, visitate la pagina della promozione:

Promo Huawei “Tutto il supporto di cui hai bisogno”

Infine, non dimenticate di consultare il nostro articolo dedicato alle offerte di giugno del Huawei Store e quello relativo alle ultime novità.