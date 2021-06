Huawei AppGallery ha annunciato oggi il lancio dei pagamenti NFC in Europa grazie alla partnership con Stocard, il principale portafoglio mobile del Vecchio Continente. I possessori di smartphone Huawei con Huawei Mobile Services possono quindi eseguire pagamenti contactless senza dover portare con sé le carte fisiche grazie a Stocard Pay.

I pagamenti NFC arrivano sugli smartphone con Huawei Mobile Services

Huawei annuncia in Italia, Germania, Francia, Paesi Bassi e Regno Unito l’integrazione dei pagamenti NFC nelle funzionalità Huawei Mobile Services Core. Grazie alla collaborazione con Stocard, gli utenti possono avere accesso a carte, tessere e voucher, a una raccolta di punti fedeltà ancora più semplice e a ulteriori sconti, coupon e volantini.

Da oggi i clienti Stocard possono utilizzare l’app disponibile su Huawei AppGallery per ricaricare il proprio conto o carta prepagata e per effettuare transazioni contactless presso qualsiasi punto di accettazione MasterCard senza dover inserire alcun PIN nei negozi. “In Huawei, amiamo supportare i nostri partner in modo che possano offrire ai propri clienti un servizio più competitivo, sia attraverso il miglioramento delle app che con il supporto allo sviluppo del business”, ha dichiarato Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei Consumer Business Group Italia.

Entusiasta David Handlos, fondatore e CEO di Stocard: “L’integrazione segna un’importante pietra miliare nel nostro impegno nel fornire agli utenti una soluzione bancaria all’avanguardia. Siamo grati a Huawei per il supporto durante tutto il processo di integrazione e per essere al nostro fianco in questa visione.”

Per scaricare l’app Stocard sul vostro smartphone Huawei potete seguire questo link a Huawei AppGallery.

