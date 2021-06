A partire da oggi e fino al 30 giugno 2021 (salvo eventuali proroghe) alcuni nuovi clienti ho. Mobile che provengono da un altro operatore avranno la possibilità di attivare tra le varie offerte disponibili anche ho. Summer Edition a 5,99 euro al mese.

Si tratta di un piano all inclusive che mette a disposizione degli utenti chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali (sia di rete fissa che mobile), SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico dati in 4G (con una velocità fino a 30 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload), di cui 3,3 Giga in roaming nei Paesi membri dell’Unione Europea, il tutto senza costi di attivazione (invece di 29 euro).

Come si attiva la nuova offerta di ho. Mobile

Il nuovo cliente ho. Mobile dovrà pertanto acquistare una SIM di questo operatore (al costo di 0,99 euro) ed effettuare una ricarica di almeno 6 euro per consentire così l’addebito del primo canone mensile.

L’offerta ho. Summer Edition a 5,99 euro al mese (attivabile anche online) è disponibile per i nuovi clienti che provengono da uno dei seguenti operatori telefonici: Iliad, Fastweb, Digi Mobil, CoopVoce, CoopVoce ESP, CMLink Italy, Digitel, PosteMobile, PosteMobile ESP, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NTMobile, Noitel, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, 1Mobile, Welcome Italia, BT Italia, Withu, Enegan e Spusu.

Inoltre, per usufruire di tale prezzo speciale, la portabilità dovrà essere effettuata entro 15 giorni dall’attivazione della SIM, altrimenti l’offerta si rinnoverà a 12,99 euro al mese.

I clienti che provengono da questo stesso gruppo di operatori telefonici possono optare anche per ho. 7,99, offerta che mette a disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico dati in 4G al costo di 7,99 euro al mese.

Potete trovare tutte le offerte di ho. Mobile seguendo questo link.

