Si chiama Nokia C01 Plus ed è un nuovo smartphone di fascia entry level annunciato nelle scorse ore da HMD Global con l’obiettivo di riuscire a ritagliarsi una fetta in un mercato sempre più competitivo anche tra i modelli low cost.

Nokia C01 Plus può essere considerato una sorta di versione potenziata di Nokia C1 Plus, ossia uno smartphone lanciato lo scorso dicembre ad appena 69 euro, rispetto al quale vanta un processore più potente.

Le principali feature di Nokia C01 Plus

Dotato di un display da 5,45 pollici con risoluzione HD+ (1.440 x 720 pixel), Nokia C01 Plus è animato da un processore UNISOC SC9863a e può contare su 1 GB di RAM, 16 GB di memoria integrata (con la possibilità di espansione grazie al supporto MicroSD) e una batteria rimovibile da 3.000 mAh (che si ricarica a 5 W attraverso una porta MicroUSB).

Tra le altre feature del nuovo smartphone low cost di Nokia troviamo una fotocamera posteriore da 5 megapixel e una fotocamera frontale da 5 megapixel, entrambe supportate da un flash LED, una scocca con una particolare finitura per migliorare la presa e due colorazioni (blu e viola), il supporto LTE, la connettività Bluetooth 4.2, il supporto dual nano-SIM, un ingresso jack audio da 3,5 mm, Android 11 Go, un peso di 157 grammi e dimensioni contenute (148 x 71,8 x 9,3 mm).

L’esordio sul mercato di Nokia C01 Plus è previsto in Russia, ove lo smartphone è già disponibile in pre-ordine sullo store online del produttore ad un prezzo di 6.490 rubli (pari, al cambio, a circa 73 euro).

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da HMD Global per scoprire se e quando Nokia C01 Plus arriverà anche nei vari mercati europei e a quale prezzo.

