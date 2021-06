Annunciato ufficialmente da Huawei lo scorso 2 giugno, HarmonyOS 2.0 è in roll out in Cina, in versione closed beta, per ben 28 modelli del brand, tra smartphone, tablet e smart screen.

Subito dopo l’annuncio ufficiale, il produttore aveva iniziato a raccogliere in patria, tramite l’app My Huawei, le iscrizioni per la closed beta di HarmonyOS.

Pochi giorni dopo la chiusura delle adesioni, Huawei ha dato il via al roll out della prima build software di test per una lista di modelli decisamente lunga e variegata.

Va detto che al momento il programma beta tocca il solo mercato cinese, gli utenti internazionali dovranno pazientare ancora un po’.

Elenco modelli con HarmonyOS 2.0 closed beta

Ecco la lista completa dei modelli attualmente compatibili con HarmonyOS 2.0 closed beta con annesso numero della build in roll out:

Huawei Mate Xs: HarmonyOS 2.0.0.116 Huawei Mate 20: HarmonyOS 2.0.0.116 Huawei Mate 20 Pro: HarmonyOS 2.0.0.116 Huawei Mate 20 RS Porsche Design: HarmonyOS 2.0.0.116 Huawei Mate 20 X (4G): HarmonyOS 2.0.0.116 Huawei Nova 6: HarmonyOS 2.0.0.116 Huawei Nova 6 5G: HarmonyOS 2.0.0.116 Huawei Nova 6 SE: HarmonyOS 2.0.0.116 Huawei Nova 7: HarmonyOS 2.0.0.116 Huawei Nova 7 Pro: HarmonyOS 2.0.0.116 Huawei Nova 7 SE: HarmonyOS 2.0.0.116 Huawei Nova 7 SE Lohas Edition: HarmonyOS 2.0.0.116 Huawei Nova 7 SE Vitality Edition: HarmonyOS 2.0.0.116 Huawei Nova 8: HarmonyOS 2.0.0.116 Huawei Nova 8 Pro: HarmonyOS 2.0.0.116 Huawei Nova 8 SE: HarmonyOS 2.0.0.116 Huawei Maimang 9: HarmonyOS 2.0.0.116 Huawei Enjoy Z 5G: HarmonyOS 2.0.0.116 Huawei Enjoy 20 Plus: HarmonyOS 2.0.0.116 Huawei Enjoy 20 Pro 5G: HarmonyOS 2.0.0.116 Huawei MatePad 10.4: HarmonyOS 2.0.0.116 Huawei MatePad 10.4 5G: HarmonyOS 2.0.0.116 Huawei MatPad 10.8: HarmonyOS 2.0.0.115 Huawei Smart Screen S Pro 75: non ancora ricevuta Huawei Smart Screen S Pro 65: non ancora ricevuta Huawei Smart Screen S 75: non ancora ricevuta Huawei Smart Screen S 65: non ancora ricevuta Huawei Smart Screen S 55: non ancora ricevuta

HarmonyOS 2.0 closed beta: le novità

Per quanto riguarda le nuove funzioni:

Schermata home : uno swipe verso l’alto sull’icona dell’app genera un widget, che può essere spostato, ridimensionato o aggiunto ad una nuova schermata della home.

: uno swipe verso l’alto sull’icona dell’app genera un widget, che può essere spostato, ridimensionato o aggiunto ad una nuova schermata della home. Control Panel : uno swipe verso il basso dalla parte destra del bordo superiore dello schermo apre il Control Panel. L’accesso al Device Control è stato aggiunto alla tendina degli shortcut, così da semplificare il controllo di tutti i dispositivi.

: uno swipe verso il basso dalla parte destra del bordo superiore dello schermo apre il Control Panel. L’accesso al Device Control è stato aggiunto alla tendina degli shortcut, così da semplificare il controllo di tutti i dispositivi. Service Center : uno swipe verso l’alto dagli angoli in basso a destra e a sinistra dello schermo apre il Service Center, che raccoglie tutti i service widget disponibili.

: uno swipe verso l’alto dagli angoli in basso a destra e a sinistra dello schermo apre il Service Center, che raccoglie tutti i service widget disponibili. Smart Folder : HarmonyOS aggiunge il supporto alla gestione e alla suddivisione delle app in categorie. Una pressione su una cartella standard permette di visualizzare una cartella più ampia, per semplificare l’accesso alle varie app.

: HarmonyOS aggiunge il supporto alla gestione e alla suddivisione delle app in categorie. Una pressione su una cartella standard permette di visualizzare una cartella più ampia, per semplificare l’accesso alle varie app. HarmonyOS Fonts : HarmonyOS offre la possibilità di personalizzare il font di sistema.

: HarmonyOS offre la possibilità di personalizzare il font di sistema. Smart Office : con questa funzione, HarmonyOS offre la possibilità di trasferire dei file su piattaforme cross-device senza la necessità di una connessione cablata grazie a Huawei Share, che garantisce un trasferimento più rapido, nonché una maggiore sicurezza nella condivisione tra smartphone, tablet e computer Huawei.

: con questa funzione, HarmonyOS offre la possibilità di trasferire dei file su piattaforme cross-device senza la necessità di una connessione cablata grazie a Huawei Share, che garantisce un trasferimento più rapido, nonché una maggiore sicurezza nella condivisione tra smartphone, tablet e computer Huawei. Seamless Performance : Huawei parla di interazioni più rapide e naturali e una maggiore velocità di caricamento di immagini e video.

: Huawei parla di interazioni più rapide e naturali e una maggiore velocità di caricamento di immagini e video. Task manager: è supportato il salvataggio dello stato dei task nelle app usate con maggiore frequenza. Questo permette di passare ad un’altra app e poi tornare indietro senza fastidiosi ricaricamenti.

Sotto il profilo della sicurezza (con supporto solo sulle serie Huawei Mate 20, Nova 8, Nova 7, Nova 6 e Mate Xs):

App Guard : questa modalità è attiva di default per far sì che tutte le applicazioni siano sottoposte a scansioni approfondite per rilevare comportamenti malevoli, vulnerabilità di sicurezza, rischi per la privacy. Inoltre, serve a prevenire i rischi derivanti dall’installazione di app non sicure.

: questa modalità è attiva di default per far sì che tutte le applicazioni siano sottoposte a scansioni approfondite per rilevare comportamenti malevoli, vulnerabilità di sicurezza, rischi per la privacy. Inoltre, serve a prevenire i rischi derivanti dall’installazione di app non sicure. Certificazioni: il kernel di sicurezza TEE OS ha ottenuto la certificazione CC EAL5+ (il livello più alto per kernel di sistemi operativi commerciali globali). HarmonyOS è stato certificato CC EAL4+.

Per quanto concerne la smart home, l’integrazione con gli elettrodomestici supportati diventa più smart e rapida: in alcuni casi, per l’accesso diretto al servizio di riferimento sarà sufficiente avvicinare lo smartphone al dispositivo oppure appoggiarlo ad esso.

Infine la “Collaborative Security” permette di avere un sistema di autenticazione “collaborativo” tra smartphone e computer, consentendo, quando i due device sono connessi tramite multi-screen collaboration, di sbloccare lo smartphone inserendo la password di sblocco sul computer.