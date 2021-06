L’ultima ROM personalizzata del team LineageOS è basata su Android 11 e offre diverse nuove funzionalità e miglioramenti.

Il team di sviluppo ha lavorato duramente per portare LineageOS 18.1 su più smartphone arrivando a rilasciare le prime build ufficiali per quasi 60 dispositivi da marzo di quest’anno.

Ora il team di LineageOS ha esteso il supporto ad alcuni altri dispositivi tra cui OnePlus 9 Pro, Razer Phone 2 e Lenovo P2.

LineageOS porta Android 11 su OnePlus 9 Pro, Razer Phone 2 e Lenovo P2

E’ possibile scaricare LineageOS 18.1 per i succitati dispositivi seguendo i collegamenti riportati nell’elenco che trovate a seguire, tenendo presente che il collegamento per OnePlus 9 Pro non è ancora attivo al momento della scrittura.

Ribadiamo che per installare queste ROM il dispositivo deve avere il bootloader sbloccato, inoltre è vivamente consigliato effettuare un backup di tutti i propri dati e seguire attentamente tutte le indicazioni riportate nei link, in quanto l’operazione non è esente da rischi.

