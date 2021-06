MIUI 12.5 per Xiaomi Mi 11i e Mi 9 SE, altri aggiornamenti per OnePlus e Samsung

Nello sconfinato mondo degli smartphone Android gli aggiornamenti software non mancano mai e, sebbene quelli di ieri fossero più numerosi, neppure oggi ci si può lamentare: i produttori coinvolti sono Samsung, OnePlus e Xiaomi e ci sono diverse novità sul piatto.

Samsung Galaxy A52 e Galaxy Tab S7/S7+: le novità degli aggiornamenti

Tanto per cambiare, partiamo da Samsung: il produttore sudcoreano ha messo tutti in fila rilasciando per primo le patch di sicurezza di giugno 2021 e, non pago, sta diffondendo rapidamente questo nuovo aggiornamento.

L’ultimo nome aggiunto alla lista è quello del popolare e apprezzato medio di gamma Samsung Galaxy A52 (ecco la nostra recensione). Il roll out è partito da Ucraina e regione caucasica e il device sta ricevendo la versione firmware A525FXXS2AUE2. Detto della presenza della SMR (Security Maintenance Release) di giugno 2021, Samsung non ne ha ancora illustrato il contenuto, pertanto non ci sono dettagli da segnalare.

Il secondo aggiornamento è per due tablet di fascia alta molto validi, quelli della serie Samsung Galaxy Tab S7. In questo caso, come si evince dallo screenshot riportato, il file OTA in arrivo pesa 412 MB e porta le patch di sicurezza di maggio 2021 con versione firmware T87*XXU2BUE2 per Samsung Galaxy Tab S7 e T97*XXU2BUE2 per Samsung Galaxy Tab S7+. Come per tutti i device del brand aggiornati in precedenza, anche in questo caso sono presenti miglioramenti per la condivisione di file tramite Quick Share.

OnePlus 9R: le novità dell’aggiornamento

Presentato in compagnia dei ben più interessanti fratelli maggiori OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro, OnePlus 9R è stato commercializzato soltanto in India, cionondimeno riceve un discreto supporto software.

Sul forum ufficiale del produttore cinese è appena stato annunciato il rilascio di un nuovo aggiornamento, che porta a bordo di OnePlus 9R la versione OxygenOS 11.2.3.3. Si tratta banalmente di un update correttivo e infatti il changelog ufficiale recita:

System Reduced power consumption in specific scenarios Fixed known issues for a better experience



Xiaomi Mi 11i e Xiaomi Mi 9 SE: le novità degli aggiornamenti

Pur appartenendo a generazioni e fasce di prezzo diverse, il “quasi top di gamma” Xiaomi Mi 11i e il vecchio compatto Xiaomi Mi 9 SE viaggiano in coppia per quanto riguarda l’agognato aggiornamento alla MIUI 12.5.

Xiaomi Mi 11i, smartphone arrivato anche in Italia esattamente un mese fa, non è altro che un rebrand di Redmi K40 Pro+, tuttavia ha dovuto aspettare ben più a lungo del suo gemello per ricevere questo upate.

La nota lieta a margine di questa attesa prolungata è duplice: prima di tutto, la MIUI 12.5 è già in roll out in Europa; in secondo luogo, non si tratta della solita “Stable Beta”, bensì di una vera e propria versione “Stable”. Più precisamente, Xiaomi Mi 11i modello EEA sta ricevendo – addirittura prima del modello Global – la build V12.5.2.0.RKKEUXM. Oltre alle varie novità grafiche e funzionali, sono presenti anche le patch di sicurezza di maggio 2021.

Xiaomi Mi 9 SE è stato uno degli smartphone più apprezzati della sua generazione, ma non ha mai avuto un vero e proprio successore, per la delusione degli amanti degli smartphone compatti. Lanciato con Android 9 Pie e la MIUI 10, adesso l’ex best buy si sta aggiornando alla MIUI 12.5 con base Android 11 a livello internazionale. In particolare, il modello Global sta già ricevendo la build V12.5.1.0.RFBMIXM contrassegnata come “Stable”, mentre quello europeo deve ancora accontentarsi della V12.5.1.0.RFBEUXM Beta Stable riservata agli utenti Mi Pilot.

Come aggiornare Samsung Galaxy A52, Galaxy Tab S7/S7+, OnePlus 9R, Xiaomi Mi 11i e Mi 9 SE

Non tutti gli aggiornamenti descritti sono (già) disponibili anche in Europa. In ogni caso, è possibile eseguire una ricerca manuale mediante i seguenti percorsi:

per i Samsung, “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

per gli Xiaomi, “Impostazioni > Info sistema > Versione MIUI > Verifica aggiornamenti“.

per i OnePlus, “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“.

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone Android, sappiate che l’Amazon Prime Day 2021 è alle porte, potrebbe dunque tornarvi utile salvare nei Preferiti la nostra pagina dedicata alle offerte sugli smartphone.