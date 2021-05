Ieri, 4 maggio 2021, Xiaomi festeggiava il suo terzo anniversario in Italia svelando i prezzi e la disponibilità all’acquisto di alcuni importanti smartphone, tra cui i protagonisti di questa news.

Pre-ordine da subito su Amazon

In queste ore gli smartphone Xiaomi Mi 11i e Redmi Note 10 5G sono finalmente disponibili in pre-ordine su Amazon ai seguenti prezzi: 549,90 euro per lo smartphone di Xiaomi e 199,90 euro per quello di Redmi, per cui tutti e due sono già in offerta. Per entrambi, la disponibilità effettività all’acquisto partirà dal prossimo sabato 15 maggio 2021. Ricordiamo brevemente le caratteristiche chiave dei seguenti smartphone che, a modo loro, rappresentano soluzioni interessanti per la fascia medio-alta e la fascia bassa.

Xiaomi Mi 11i è sotto molti aspetti molto simile a Xiaomi Mi 11 5G, ma con qualche compromesso che lo rende però più economico. Troviamo, infatti, il processore Qualcomm Snapdragon 888, 8 GB di RAM con 128 GB di spazio di archiviazione, un bel pannello AMOLED HDR10+ da 6,67 pollici con refresh rate a 120 Hz e risoluzione Full HD+, fotocamera tripla sul retro, batteria da 4520 mAh e Android 11.

Passando poi a Redmi Note 10 5G, la sua caratteristica principale è certamente il supporto alle reti 5G. Si tratta di una specifica molto importante per uno smartphone sotto la soglia dei 200 euro, soprattutto per chi vuole toccare con mano i vantaggi della connettività di quinta generazione senza spendere un capitale. Redmi Note 10 5G monta un display da 6,5 pollici con refresh rate a 90 Hz, fotocamera punch hole centrale, fotocamera tripla posteriore con sensore principale da 48 MP, processore MediaTek Dimensity 700 5G con 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione, una batteria da 5000 mAh e Android 10.

Acquista Xiaomi Mi 11i | Acquista Redmi Note 10 5G

Potrebbe interessarti anche: recensione Xiaomi Mi 11 Ultra 5G