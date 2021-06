WhatsApp Beta si aggiorna e ottiene una nuova scorciatoia per gli sticker

Nelle scorse ore, il Google Play Beta Program ha accolto una nuova versione di WhatsApp Beta: è arrivata la 2.21.12.1, che introduce una novità tanto piccola quanto comoda per l’utilizzo degli sticker.

Se sul finire del mese scorso avevamo visto una nuova emoji arrivare sulla versione Beta di WhatsApp, nei giorni successivi il servizio di instant messaging ha fatto notizia soltanto per la telenovela dei nuovi Termini di Servizio.

WhatsApp Beta: le novità della versione 2.21.12.1

Con il nuovo aggiornamento approdato sul Google Play Store, WhatsApp Beta è arrivato alla versione 2.21.12.1, guadagnando una nuova scorciatoia dedicata agli sticker.

A dire il vero, la novità, della quale già si era parlato in tempi non sospetti, è attualmente in roll out per un numero ancora piuttosto limitato di utenti Beta.

Scoprire se sia o meno tra i pochi fortunati è molto semplice: è sufficiente aprire una chat di WhatsApp e digitare una parola chiave o un’emoji. Infatti, se la nuova sticker shortcut è disponibile, l’icona dell’emoji accanto al campo di inserimento del testo cambia colore, diventando verde. In tal caso, basta eseguire un tap sulla suddetta icona perché WhatsApp mostri tutti gli sticker correlati alla parola o all’emoji digitata.

Anche per gli utenti che già stanno avendo la possibilità di provare la nuova simpatica funzione è presente una limitazione: gli sticker pack di terze parti non sono automaticamente supportati. Il creatore può comunque già rimediare usando Sticker Maker Studio.

Siete utenti di WhatsApp Beta? Avete già ricevuto questa nuova funzione? Ditecelo nei commenti e scaricate la versione più recente tramite il badge sottostante.