In queste settimane il team di sviluppatori di WhatsApp è stato particolarmente impegnato e ha rilasciato numerose versioni beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su Android (l’ultima della serie, la versione 2.21.10.2, risale a ieri), confermando così di essere al lavoro su diverse nuove funzionalità.

Un paio di giorni fa ci siamo occupati di alcuni nuovi sticker introdotti in questa popolare applicazione di messaggistica istantanea multi-piattaforma e, a quanto pare, il team di WhatsApp ha altre novità che riguardano gli adesivi.

WhatsApp sta per introdurre una feature per gli adesivi molto smart

Stando a quanto riportato dallo staff di WABetaInfo, infatti, gli sviluppatori di WhatsApp sono al lavoro su una feature che consentirà agli utenti di cercare rapidamente gli sticker desiderati: il sistema ideato analizzerà la prima parola digitata nella barra della chat e, se corrisponde a qualsiasi adesivo salvato nella libreria di adesivi dell’utente, verrà mostrato un suggerimento.

L’icona dell’adesivo cambierà aspetto quando c’è un suggerimento e l’utente, toccandola, avrà la possibilità di vedere tutti i suggerimenti trovati da questa nuova funzionalità.

A seguire un breve video che ci offre una dimostrazione del funzionamento del sistema ideato dal team di WhatsApp:

Questa nuova feature supporta senza alcun problema i pacchetti di adesivi ufficiali di WhatsApp mentre quelli realizzati da terze parti, come ad esempio da app come Sticker Maker, non sono al momento compatibili (pare, tuttavia, che lo sviluppatore di questa app sia già al lavoro per risolvere il problema).

Tale nuovo sistema di ricerca degli adesivi è ancora in fase di sviluppo e non si sa quando sarà messo a disposizione di tutti gli utenti Android e iOS.

Se desiderate scaricare le ultime versioni beta di WhatsApp potete farlo attraverso il programma di test sul Google Play Store (trovate la pagina dedicata seguendo questo link) oppure installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).