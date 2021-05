Il team di sviluppo di WhatsApp Beta ha rilasciato un nuovo aggiornamento dell’applicazione contenente una piccola ma importante novità: l’emoji con la bandiera simbolo dei rifugiati.

Novità aggiornamento 2.21.11.10 di WhatsApp Beta

La versione 2.21.11.10 di WhatsApp Beta permette a tutti gli utenti Android di inviare la bandiera dei rifugiati all’interno delle chat dell’applicazione di messaggistica istantanea. L’emoji, raffigurata nelle immagini sottostanti, ha una tonalità caratterizzata da un gradiente di arancione e giallo con una striscia nera orizzontale.

Come sottolinea WABetaInfo, l’emoji relativa alla bandiera per i rifugiati può essere aggiunta in chat tramite l’apposito pannello delle emoji contenente tutte le bandiere supportate dal Consorzio Unicode, oppure aggiungendo i seguenti simboli all’interno del box di testo:

‍ ‍ ‍

Piccola curiosità: gli utenti sprovvisti della stessa versione dell’app, vedranno l’emoji relativa alla bandiera per i rifugiati con i simboli soprastanti.

Come aggiornare WhatsApp Beta

L’aggiornamento 2.21.11.10 di WhatsApp beta per Android può essere scaricato tramite il Play Store da chi è già iscritto al canale di beta testing, diventando tester iscrivendosi a questo link oppure scaricando e installando manualmente l’APK da questo link di APK Mirror. Ricordiamo, infine, ancora una volta, che l’emoji della bandiera simbolo dei rifugiati viene mostrata correttamente solo da chi utilizza la stessa versione di WhatsApp beta.