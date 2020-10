Via via che le batterie degli smartphone continuano a crescere spingendosi anche sopra i 5/6000 mAh, diventa sempre più importante avere in abbinamento una tecnologia di ricarica rapida in grado di assicurare tempi celeri per raggiungere il 100% di autonomia. Se questo è “facilmente” raggiungibile su cavo, stessa cosa non si può dire però con i classici pad di ricarica wireless.

100% di ricarica in appena 19 minuti

Quest’oggi Xiaomi non solo svela che è decisamente fattibile, ma lo fa presentando una tecnologia di ricarica rapida in grado di garantire tempi di carica davvero incredibili. Il colosso cinese ha infatti annunciato la tecnologia di ricarica rapida wireless da 80 W, di fatto la naturale evoluzione di quella da 30 W che invece aveva presentato giusto un anno fa.

Rispetto ad essa registriamo tempi di ricarica incredibilmente rapidi: si parla infatti di appena 19 minuti per caricare al 100% una batteria da 4000 mAh – ce ne vogliono 8 per arrivare al 50% e appena 1 per raggiungere il 10% – di un particolare Xiaomi Mi 10 Pro modificato per l’occasione.

La compagnia è convinta che la nuova tecnologia di ricarica rapida wireless da 80 W non solo rappresenta un punto di svolta all’interno del settore della ricarica wireless, ma addirittura per quanto riguarda l’intero mondo della ricarica.

Non è ancora chiaro quando la nuova tecnologia di ricarica wireless da 80 W sarà immessa nel mercato, ma è probabile che lo scopriremo già nel corso delle prossime settimane.