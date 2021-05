Da ormai alcune settimane non fanno che aumentare i leak e i rumor riguardanti la nuova generazione di smartphone di fascia alta di Google, ovvero Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro. Dopo alcune anticipazioni sulle presunte specifiche dei due dispositivi linkate nell’articolo in calce alla news, in queste ore alcune informazioni pubblicate su Twitter mettono in luce alcune ipotetiche specifiche della fotocamera di Google Pixel 6.

Ci si aspetta un cambio radicale

Secondo le fonti in contatto con il leaker, sembra che Google stia lavorando per introdurre una modalità in grado di offrire ad entrambi gli smartphone una stabilizzazione gimbal, qualcosa che abbiamo già visto nei giorni scorsi con l’arrivo in Italia di Vivo X60 Pro con il suo “Gimbal Stabilization System 2.0“.

Il sensore principale dovrebbe montare una lente sviluppata da Samsung a cui dovrebbero fare compagnia un NPU (Neural Processing Unit) e ISP (Image Signal Processor) entrambi prodotti in casa da Google. Non è stata nascosta la volontà del team Pixel di spingere ancora di più sulla qualità della fotocamera di Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro dal punto di vista hardware, ma ci aspettiamo importanti migliorie anche dal punto di vista del software, un aspetto che ha reso gli smartphone Google tra i migliori sul mercato per scattare foto.

