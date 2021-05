Nella giornata di oggi, 31 maggio 2021, attraverso un post sul proprio blog ufficiale, Google Italia ha annunciato la disponibilità nel nostro Paese del servizio “La Mia Impresa Online” sotto forma di Action per Google Assistant.

Il progetto, che si pone sulla scia di Italia in Digitale dello scorso anno, è stato raccontato in questi termini da Fabio Ercolani, Head of Business Marketing di Google Italia:

«La Mia Impresa Online nasce per aiutare le piccole aziende, i negozi, gli artigiani italiani che fanno della qualità del prodotto il loro punto di forza ma che spesso faticano ad adottare soluzioni digitali. Il progetto è nato da un’idea del team di Google Italia, che ha contribuito in maniera decisiva allo sviluppo, e siamo molto felici che sia l’Italia a lanciare La Mia Impresa Online per prima nel mondo, insieme a Francia e Turchia. Speriamo possa essere di aiuto per tutte le PMI. Per andare online, adesso è sufficiente avere uno smartphone e rispondere a qualche domanda».

Google semplifica l’approdo online delle imprese italiane

“La Mia Impresa Online” – di cui trovate qui la pagina ufficiale – è uno strumento pensato da Big G allo scopo di semplificare la creazione di un Profilo Business su Google. Questo passaggio, rendendo l’attività, qualsiasi essa sia, reperibile su Ricerca Google e su Google Maps, contribuisce senza dubbio a valorizzarla online.

La parola chiave di questo progetto è sicuramente semplificazione: tutta l’operazione, infatti, non rende necessaria alcuna competenza digitale avanzata. Dal momento che, come detto, “La Mia Impresa Online” è un’Action di Google Assistant e che quest’ultimo è disponibile su tutti i dispositivi Android e iOS (anche sotto forma di app dedicata), è sufficiente pronunciare il comando vocale: “Hey Google, porta la mia impresa online!”.

A questo punto, è Assistant a guidare l’utente passo dopo passo, chiedendogli le informazioni necessarie per la creazione gratuita del profilo Google My Business, quali: nome, indirizzo e numero di telefono.

Un’opportunità importante per piccole e medie imprese

È inutile girarci intorno: il tessuto economico nazionale ha risentito fortemente degli effetti economici negativi della pandemia e le piccole e medie imprese non hanno fatto eccezione, anzi.

Molte di queste ultime, inoltre, si stanno finalmente addentrando in un processo di trasformazione digitale. Per questo motivo, “La Mia Impresa Online” di Google rappresenta un prezioso aiuto per iniziare a curare la propria presenza in Rete.

Sì, perché nel momento in cui, come evidenziato nel post di Google Italia, “Le ricerche e gli acquisti di prodotti e servizi si sono sempre più spostati online“, “è diventato fondamentale per le aziende di tutte le dimensioni poter valorizzare la propria attività sul digitale“.

Alla luce di questa necessità, delle difficoltà economiche che tante imprese si stanno trovando ad affrontare e delle competenze digitali ancora troppo poco diffuse nel nostro Paese, saranno sicuramente in molti ad apprezzare e a cogliere al volo la possibilità di avviare il tutto senza costi e con un semplice comando vocale.

Il colosso di Mountain View descrive Google My Business alla stregua di una “vetrina digitale che consente di mostrare la vostra azienda, ciò che fate e che cosa offrite ai clienti che già vi conoscono e a quelli che vi conosceranno. E di farvi trovare: le persone che cercheranno la vostra attività online potranno infatti trovarla su Ricerca Google e su Google Maps“.

D’altronde, per saggiare gli effetti positivi di un utilizzo corretto di Google My Business è sufficiente guardare ai numeri delle imprese italiane: rispetto alle attività aventi solo un profilo incompleto, quelle presenti con un profilo completo hanno ricevuto in media un numero di telefonate 3,9 volte superiore e un numero di richieste di direzioni e visite online 2,2 volte superiore.