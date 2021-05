Nelle scorse ore sono stati diversi gli smartphone Android a ricevere un nuovo aggiornamento software: stiamo parlando di Samsung Galaxy Note 8, Xiaomi Mi Note 10 Lite, Redmi K30 Ultra, Xiaomi Mi 9T e Redmi K40 Gaming Edition.

Samsung Galaxy Note 8 aggiorna la sicurezza

Iniziando da Samsung Galaxy Note 8, il team del colosso coreano ha dato il via al rilascio del firmware N950FXXUFDUE4, con il quale lo smartphone riceve le patch di sicurezza Android di maggio 2021.

Purtroppo il produttore nel changelog non fornisce particolari dettagli sulle novità introdotte ma è probabile che vi sia altro oltre alle patch di sicurezza, soprattutto se si considera che ormai da tempo Samsung Galaxy Note 8 ha smesso di ricevere grandi aggiornamenti.

Al momento l’update in questione è stato segnalato in Germania ma nel giro di qualche giorno (o settimana) dovrebbe raggiungere anche gli altri mercati.

Xiaomi Mi Note 10 Lite e Redmi K30 Ultra ricevono MIUI 12.5

Xioami Mi Note 10 Lite e la versione cinese di Redmi K30 Ultra sono gli ultimi due smartphone in ordine di tempo ad avere ricevuto l’interfaccia MIUI 12.5.

Per quanto riguarda Xiaomi Mi Note 10 Lite, l’update è in fase di rilascio per la versione globale dello smartphone e il nuovo firmware è contraddistinto dalla sigla V12.5.1.0.RFNMIXM.

Passando a Redmi K30 Ultra, la build ad esso dedicata è la V12.5.3.0.RJNCNXM e porta con sé anche Android 11.

Per entrambi gli smartphone l’aggiornamento è in fase di rilascio a ondate e, pertanto, al momento è disponibile soltanto per pochi utenti.

Xiaomi Mi 9T si aggiorna ad Android 11

Anche per Xiaomi Mi 9T è arrivato il momento di “assaggiare” Android 11 e ciò attraverso la nuova build V12.1.2.0.RFJMIXM rilasciata nelle scorse ore.

Tale update al momento è disponibile soltanto per i tester iscritti al programma Mi Pilot ma nel giro di qualche giorno dovrebbe essere esteso a tutti gli utenti.

Redmi K40 Gaming Edition col supporto GMS

Infine, Redmi ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per Redmi K40 Gaming Edition: si tratta della build 12.5.5.0RKJCNXM, che ha un “peso” di 161 MB e porta con sé un’importante novità.

Stando al changelog, infatti, questo update introduce il supporto al framework Google Play Services e questo significa che chi acquista lo smartphone in Cina può installare i Google Mobile Services.

L’aggiornamento in questione, inoltre, ottimizza anche l’esperienza touch.

Come aggiornare Samsung Galaxy Note 8 e gli altri

Quando l’update sarà disponibile per il vostro modello, potrà essere scaricato e installato direttamente dallo smartphone. Gli utenti più impazienti possono controllare manualmente la sua disponibilità andando nel menu delle Impostazioni, scorrendo fino alla sezione Sistema e selezionando Aggiornamento software.