Gmail è la principale applicazione di produttività di Google e oltre a e-mail, messaggistica, videochiamate e modifiche, l’app per dispositivi mobili ora offre una rapida scorciatoia per modificare l’immagine del proprio profilo Google.

Toccando il selettore di account nell’angolo in alto a destra nell’app Gmail viene mostrato un elenco di tutti i profili con la possibilità di gestire il proprio account Google e aggiungerne di nuovi.

L’app Gmail ora consente di cambiare rapidamente l’immagine dell’account Google

L’immagine dell’account corrente ora presenta una piccola icona della fotocamera in basso a destra. Toccandola si apriranno immediatamente le impostazioni dell’account Google sul dispositivo nella pagina “Immagine del profilo” in cui è possibile cambiarla o rimuoverla.

E’ probabile che questa nuova scorciatoia raggiungerà anche altre app Google, anche se ha più senso in quelle incentrate sulla produttività.

A febbraio il gigante di Mountain View ha introdotto per la prima volta la scorciatoia per il cambio di account per le immagini del profilo in Contatti, ma ora la funzionalità si sta espandendo con un recente aggiornamento a Gmail.

La funzionalità si adatta al client di posta elettronica dato il ruolo centrale dell’app ed è disponibile sia su Android che su iOS, ma ad oggi non è ancora disponibile in Google Chat, Meet, Drive o Documenti.

