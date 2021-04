La eSIM Vodafone è la SIM virtuale del noto operatore italiano. Di fatto va a sostituire la SIM fisica che ci ha tenuto compagnia per tutti questi anni, portando con sé due vantaggi importanti: primo, la eSIM non può essere né danneggiata né smarrita; secondo, la SIM di nuova generazione lanciata da Vodafone consente di usare due numeri di telefono in contemporanea senza la necessità di possedere due SIM diverse.

In questo nostro approfondimento ti spiegheremo tutto quello che c’è da sapere sulla eSIM dell’operatore telefonico Vodafone, così da avere le idee più chiare in previsione di un acquisto futuro o sulla procedura da seguire per la sua attivazione.

Su quali dispositivi posso usare la eSIM Vodafone?

La eSIM Vodafone è utilizzabile sia su smartphone che su smartwatch, soltanto però sui modelli che supportano la nuova generazione delle SIM. Al momento, gli smartphone compatibili sono:

APPLE

iPhone X

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone SE (seconda generazione)

GOOGLE

Google Pixel 3

Google Pixel 3 XL

Google Pixel 3a XL

Google Pixel 4a

HUAWEI

Huawei P40

Huawei P40 Pro

Huawei Mate 40 Pro

MOTOROLA

Motorola Moto Razr

Motorola Moto Razr 5G

OPPO

Oppo Find X3 Pro

SAMSUNG

Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy Z Fold 2 5G

Samsung Galaxy Z Flip 5G

Samsung Galaxy S20 Series

Samsung Galaxy S21 Series

Samsung Galaxy Note 20

Per conoscere tutti gli altri dispositivi che supportano le eSIM ti invitiamo alla lettura del paragrafo dedicato nel nostro approfondimento sulle SIM virtuali.

Dove si può comprare?

Nelle prime settimane di vendita la eSIM Vodafone è acquistabile soltanto nei negozi fisici Vodafone. Entro però la fine del mese di aprile sarà dato il via libera anche alla vendita online, così da agevolare l’acquisto da parte di tutte quelle persone che non hanno tempo di spostarsi da casa per recarsi in negozio o – più semplicemente – preferiscono di gran lunga l’esperienza di acquisto in rete.

Per sapere qual è il negozio Vodafone più vicino a casa tua usa lo strumento Trova negozio disponibile a questo indirizzo.

Quanto costa?

La eSIM Vodafone costa 1 euro, sia negli store fisici che acquistandola in rete. Come si pone rispetto alla concorrenza? Per conoscere la politica di prezzi adottata dagli altri operatori telefonici in Italia ti invitiamo di nuovo alla lettura della nostra guida sul tema eSIM.

Posso mantenere il mio numero attuale?

Il cambio da SIM tradizionale a eSIM non richiede la sostituzione del numero di telefono, ciò significa che acquistando la eSIM Vodafone manterrai non solo il tuo numero ma anche la stessa offerta e il medesimo piano tariffario.

Come si attiva?

Una volta acquistata, puoi procedere con l’attivazione della eSIM tramite l’aggiunta di un piano cellulare direttamente dalle impostazioni del telefono. Poiché i passaggi per attivare con successo la eSIM Vodafone cambiano da un sistema operativo a un altro, permettici di elencare passo dopo passo la procedura idonea per iOS e quella per i dispositivi Android.

Attivare la eSIM Vodafone su Android

Iniziamo con i passaggi richiesti per completare l’attivazione della eSIM Vodafone sui telefoni Android compatibili:

Vai su Impostazioni Scegli l’opzione Connessioni Fai tap sulla voce Gestione schede SIM Seleziona Aggiungi piano tariffario per aggiungere il nuovo profilo collegato alla SIM virtuale Pigia sull’opzione Aggiungi con il codice QR e scansiona il QR Code riportato sul voucher Fai tap su Aggiungi in seguito alla notifica che riceverai sul telefono per l’installazione del piano Seleziona la voce OK dal messaggio che si apre alla fine del download per attivare subito il profilo della eSIM

Attivare la eSIM Vodafone su iPhone

Questa, invece, la procedura per attivare in maniera corretta la eSIM Vodafone su qualsiasi iPhone compatibile:

Scansione il QR code riportato sul voucher Pigia su Continua per avviare l’installazione del piano cellulare Fai tap su Aggiungi al termine dell’installazione Seleziona quale piano cellulare associare alla eSIM, se primario o secondario Scegli il comando Continua per attivare o meno l’opzione Cambio Dati Cellulare, attraverso cui è possibile ottenere una connettività garantita indipendentemente si scelga un piano primario o secondario Pigia su Fine per completare la prima parte della procedura, relativa all’installazione del piano cellulare Sblocca la eSIM digitando il codice PIN riportato sul voucher Attendi la fine dell’installazione automatica del piano cellulare sulla eSIM per navigare in Internet tramite la rete mobile Vodafone

Nota: al momento su iPhone non è possibile usare due eSIM in contemporanea ma solo una alla volta, mentre è possibile salvare più SIM virtuali. Se intendi passare a un’altra eSIM già registrata recati su Impostazioni, quindi seleziona Cellulare e da qui il piano desiderato, confermando l’operazione con un tap su Attiva questa linea.

La eSIM Vodafone ha una scadenza?

Sì, come tutte le SIM tradizionali. La eSIM dell’operatore Vodafone scade dopo 11 rinnovi dall’ultima ricarica o dall’attivazione. Se non la rinnovi, durante il primo mese dopo la scadenza potrai comunque ancora ricevere le chiamate. Al termine del dodicesimo rinnovo, invece, la eSIM viene disattivata. Inoltre, nel caso ci fosse del credito residuo al momento della disattivazione, questo non potrà più essere utilizzato.

Ricorda che puoi controllare in qualsiasi momento la data di scadenza della eSIM semplicemente chiamando il numero 42070 o completando l’accesso all’area personale (Fai da te di Vodafone) tramite le tue credenziali.

Come posso riattivarla?

La eSIM Vodafone, insieme al numero di telefono, può essere riattivata con l’aiuto di un operatore del servizio clienti Vodafone nel caso siano trascorsi meno di 90 giorni: ti basterà soltanto comunicare un recapito alternativo. Qualora la eSIM sia scaduta da più di 90 giorni, invece, dovrai recarti presso un negozio autorizzato Vodafone e richiedere l’attivazione di una nuova eSIM mantenendo il vecchio numero di telefono.

Nota: oltre i dodici mesi dalla scadenza la eSIM non può più essere rinnovata.

Qual è la procedura da seguire per modificare il codice PIN?

Come accennato in precedenza, la eSIM Vodafone dispone di un QR code, un PIN e un PUK. Per modificare il codice PIN di 4 cifre componi con il tastierino numerico quanto segue: ** 04 * Vecchio PIN * Nuovo PIN * Nuovo PIN # tasto verde di chiamata.

Poniamo il caso, ad esempio, che il vecchio PIN sia 1111, mentre quello nuovo che intendi memorizzare sia 2222. La sequenza da comporre sarà la seguente: **04*1111*2222*2222*# e tasto verde di chiamata.

Sullo stesso argomento: Se usate uno di questi codici PIN dovreste cambiarlo

Se smarrisco il voucher come recupero il codice PUK e il codice QR associati alla eSIM Vodafone?

Può capitare di perdere il voucher ricevuto in negozio al momento dell’acquisto. Niente paura però, perché puoi sempre recuperare il codice PUK e il QR code associati alla eSIM Vodafone recandoti in uno store Vodafone e richiedendo un nuovo voucher.

Come trasferisco il mio numero di telefono da un dispositivo a un altro?

Vodafone ti consente di trasferire il numero di telefono dall’attuale eSIM a un nuovo smartphone rimuovendo il precedente profilo e installandolo sul nuovo dispositivo tramite il QR code riportato sul voucher.

Per rimuovere il profilo eSIM su Android vai su Impostazioni, quindi Connessioni, pigia poi su Gestione schede eSIM, seleziona la voce eSIM e fai tap su Rimuovi. Su iOS, invece, apri Impostazioni, scegli il piano cellulare associato alla eSIM, quindi pigia sull’opzione Rimuovi piano cellulare.

Conclusioni

La nostra guida sulla eSIM Vodafone termina qui. Ci auguriamo di aver risposto a tutte le tue domande, ma in caso di ulteriori dubbi lascia pure un commento qui sotto, siamo felici di aiutarti.

