A quasi tre mesi di distanza dalla presentazione di Narzo 30 Pro e Narzo 30A, Realme amplia la famiglia ufficializzando, per ora solo in Malesia, Realme Narzo 30, uno smartphone Android di fascia media con un display da 6,5 pollici a 90 Hz e una batteria da ben 5.000 mAh.

Caratteristiche e design di Realme Narzo 30

Esteticamente si presenta con forme consuete, soprattutto il frontale con le cornici dello schermo abbastanza ridotte e un foro per far spazio alla fotocamera anteriore posizionato in alto a sinistra. Dietro spicca la particolare finitura di una banda verticale che accoglie il modulo fotocamere posteriore, allungato e contenente tutti e tre i sensori, flash LED compreso.

Questione caratteristiche tecniche, Realme Narzo 30 è dotato di uno schermo LCD da 6,5 pollici Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con frequenza d’aggiornamento a 90 Hz e 580 nit di luminosità di picco.

Sotto la scocca pulsa un SoC MediaTek Helio G95 con CPU octa core e GPU Mali-G76 3EEMC4 con al fianco 6 GB di RAM LPDDR4x e 128 GB di memoria interna espandibile tramite schede microSD fino a 256 GB.

Il comparto fotografico di Realme Narzo 30 è composto da una fotocamera anteriore da 16 megapixel Sony IMX471 con apertura f/2.1 e da un terzetto posteriore capeggiato da una fotocamera da 48 megapixel f/1.8 e da due sensori da 2 megapixel: un monocromatico e un macro f/2.4.

Questione sensori e connettività lo smartphone ha una dotazione tutto sommato standard con supporto a due SIM (incuso lo spazio extra per la microSD), dual 4G VoLTE, WI-Fi 802.11 ac dual band, Bluetooth 5, GPS, GLONASS, NFC, USB C, entrata jack audio da 3,5 mm e lettore di impronte digitali posto a lato.

La batteria di Realme Narzo 30, come anticipato, è notevole: 5.000 mAh di capacità e 30W Dart Charge per la ricarica veloce, incastonata in una scocca dalle dimensioni di 162,35 mm di altezza, 75,46 mm di larghezza e 9,45 mm di spessore, che pesa 192 grammi.N

Prezzi e disponibilità di Realme Narzo 30

Realme Narzo 30 è disponibile in Malesia nei colori Racing Blue e Racing Silver al prezzo di 799 RM (circa 160 euro), scontato a 699 RM per i primi giorni di lancio, a partire dal 20 maggio. Al momento non sono state rilasciate informazioni relative a un’eventuale disponibilità europea.