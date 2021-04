Realme è ormai nel mercato smartphone da qualche tempo, e dispositivo dopo dispositivo sta migliorando conquistandosi il favore del pubblico. Quest’anno è il turno di 8 Pro, uno smartphone completo e veramente Pro in un comparto in particolare, la fotocamera. Questa vanta un sensore principale da 108 megapixel che come vedremo ci ha stupito, specialmente per la fascia di prezzo a cui è proposto al pubblico.

Il resto dello smartphone è decisamente in linea con il suo prezzo di listino, anche se la presenza di un display AMOLED potrebbe far gola a molti. Scopriamolo quindi insieme all’interno della nostra recensione.

Video recensione di Realme 8 Pro

Design ed Ergonomia

Realme 8 Pro ha una mission ben precisa, far breccia nel cuore dei giovani o di tutti coloro che non hanno voglia di spendere eccessivamente in uno smartphone che possa garantirgli un’usabilità soddisfacente. Questo lo ritroviamo nel design molto “fresco” che vede il contrasto tra opaco e lucido come elemento caratteristico. La back cover è infatti in policarbonato di buona fattura e riporta la scritta lucida “Dare to Leap”, payoff dell’azienda costola di Oppo. Su di essa spicca poi la quad camera, argomento che affronteremo però tra qualche momento.

Il dispositivo misura 73.9 x 160.6 x 8.1 mm di spessore in un peso di soli 176 grammi. Rispetto quindi al precedente modello va a diminuire lo spessore, risultando più accattivante e più comodo anche da tenere in mano. Nonostante la back cover sia in plastica la presa è salda e la qualità di realizzazione ineccepibile. Sulla parte frontale invece è presente un display da 6.4″ AMOLED FHD+ con una densità di 411 ppi e rapporto di forma 20:9.

Non ci sono interruzioni allo schermo se non il foro che ospita la fotocamera anteriore. Si tratta di un ottimo pannello, non particolarmente definito e con un leggero viraggio all’azzurrino quando ci troviamo su schermate bianche. Inoltre, la cosa che disturba leggermente lo sguardo quando si osserva il frontale è l’asimmetria tra la parte superiore e quella inferiore, cosa che chiaramente non inficia l’usabilità.

Inferiormente al dispositivo è inoltre presente una porta USB-C e il comodo Jack audio da 3.5 mm.

Funzionalità e prestazioni

A bordo del dispositivo troviamo l’interfaccia proprietaria di Realme, la Realme UI 2.0 basata quest’anno su Android 11. L’interfaccia è una delle più complete e gradevoli attualmente disponibili su uno smartphone e prende spunto dalla versione stock del robottino verde. Questa è poi migliorata dall’aggiunta di una ricca serie di personalizzazioni che ci permetteranno di cambiare icone, layout, stile dell’impronta digitale, colori di sistema, font e forma delle icone nella tendina delle notifiche.

Un sistema ben ottimizzato permette a questo 8 Pro di essere quasi sempre pronto nelle operazioni quotidiane e non accusare esageratamente la presenza di hardware di qualche generazione passata. A bordo troviamo infatti il Qualcomm Snapdragon 720G, aiutato da 8 GB di memoria RAM e uno storage di 128GB nella versione da noi testata. Non è certamente un fulmine ma non ci sono problemi particolari legati alle prestazioni se non un controllo eccessivamente parsimonioso delle memorie che comporterà qualche caricamento in più del normale.

Fotocamera

Il comparto fotografico è quello che come abbiamo detto spicca maggiormente su questo Realme 8 Pro. E’ composto da una configurazione a 4 fotocamere così composto:

108 megapixel con sensore Samsung S5KHM2 e f/1.89;

Grandangolare da 8 megapixel;

Monocromatica da 2 megapixel;

Macro da 2 megapixel.

Questa configurazione permette scatti di altissima qualità, anche grazie ad un ottimo lavoro sul software. Il dispositivo ha un consistenza di scatto impressionante e riesce a gestire correttamente situazioni di ombra e alte luci. Anche in notturna non possiamo assolutamente lamentarci dei risultati ottenuti grazie ad una ben funzionante modalità “Notte”.

Previous Next Fullscreen

Batteria e Autonomia

Realme 8 Pro non si comporta male nemmeno come durata della batteria. La sua 4500 mAh è infatti in grado di garantire una giornata di uso stress senza particolari rinunce, arrivando a sera sempre con una cospicua percentuale di autonomia residua. Per le situazioni in cui avessimo necessità di ricaricare velocemente c’è la ricarica rapida da 50W, purtroppo leggermente più lenta rispetto a quella presente lo scorso anno sul Realme 7 Pro.

In conclusione

Questo nuovo dispositivo di casa Realme ci è piaciuto, non eccelle certamente in un comparto in particolare ma è in grado di offrire una buona esperienza d’uso a soli 259€ (disponibile su Amazon.it). La fotocamera da 108 megapixel poi si è dimostrata effettivamente all’altezza di tutto l’hype che le era stato cucito sopra.

Sicuramente un acquisto consigliato a tutti coloro che stiano cercando un buon tuttofare al prezzo giusto. Peccato non abbiamo alcune specifiche attuali come un più alto refresh rate lasciando così apertissimo lo scontro con Redmi Note 10 Pro (recensione), più completo semplicemente spendendo solo 20-40€ in più.