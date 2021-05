Questa settimana Microsoft ha inviato un aggiornamento di Xbox Cloud Gaming per Android che include il supporto a doppio schermo per Surface Duo trasformando il dispositivo in una console Xbox mobile.

Grazie a questo update ora è possibile ruotare il tablet pieghevole ed entrare in una nuova interfaccia utente. Quando si avvia un titolo supportato vengono visualizzati i controlli di gioco sullo schermo inferiore con un layout che replica i pulsanti del controller di Microsoft.

Anche se non è come giocare con un vero controller Xbox o un qualsiasi joypad questa nuova funzionalità offre un’esperienza di gioco per certi versi simile a quella fruibile su una console Nintendo 3DS, ma con i giochi Xbox. Nel video qui sotto potete vedere la funzionalità in azione.

Microsoft is turning its Surface Duo into a handheld Xbox today. The latest app update for Xbox Cloud Gaming (xCloud) let’s you use one screen for touch controls and the other for the game. It’s like a Nintendo 3DS with Xbox games. Details here: https://t.co/ubbsEAW3r8 pic.twitter.com/aP94t9xgzC

