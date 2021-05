Iliad lancia oggi due nuove offerte pensate per chi non ha mai abbastanza GB a disposizione. Si tratta di FLASH 120, che include anche la connettività 5G, e di GIGA 80, entrambe come sempre senza vincoli e senza costi nascosti: andiamo a scoprirle nel dettaglio.

Iliad lancia FLASH 120 e GIGA 80, le nuove offerte ricche di GB

Iliad presenta le offerte FLASH 120 e GIGA 80, entrambe attivabili online, presso gli Iliad Store e gli oltre 850 Iliad Corner sparsi per l’Italia. FLASH 120 mette a disposizione minuti e SMS illimitati verso tutti e 120 GB (6 GB in roaming) senza limiti di velocità, utilizzabili anche in 5G con i dispositivi compatibili e nelle aree coperte, al costo di 9,99 euro al mese.

L’offerta, che come fa notare l’operatore ha un prezzo più basso rispetto a quelle dei concorrenti, può essere attivata fino al 30 giugno 2021 anche presso gli Iliad Point di tabaccherie, edicole e bar e attraverso il canale Express, che consente di acquistare SIM in supermercati, ipermercati e non solo.

La seconda proposta Iliad si chiama GIGA 80 e offre minuti e SMS illimitati in aggiunta a 80 GB di Internet 4G+ (5 GB in roaming) al costo di 7,99 euro al mese. L’operatore continua dunque nella sua opera di crescita, dopo aver già conquistato più di 7,5 milioni di utenti in meno di tre anni. Potete attivare online le due nuove offerte già da ora ai link seguenti:

