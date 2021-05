Con nemmeno tre anni di attività nel nostro Paese, Iliad continua a registrare importanti traguardi per quanto riguarda il numero di utenti, le quote di mercato e la crescita di fatturato. Infatti, guardando ai dati relativi al Q1 2021, scopriamo che l’operatore telefonico ha chiuso il primo trimestre di quest’anno registrando 305.000 utenti in più e registrando una crescita del 25,1% di fatturato rispetto allo stesso trimestre del 2020.

Crescono gli utenti e anche il fatturato

L’azienda si può ritenere più che soddisfatta del raggiungimento di quota 7,5 milioni di utenti mobile in Italia, un numero decisamente ragguardevole per un’azienda che ha messo piede da poco nel nostro Paese, e che può già contare sul 10% di market share. Il motivo di una crescita così esponenziale è ovviamente legato alle tariffe a buon mercato, ma anche all’impegno dell’azienda circa il miglioramento della rete e la trasparenza delle sue tariffe.

Proprio pochi giorni fa, infatti, Iliad veniva premiato dall’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza (ITQF) come miglior operatore per rapporto qualità prezzo, un riconoscimento che sprona l’azienda a fare sempre di più per migliorare la vita dei propri clienti. A tal proposito, la compagnia sottolinea anche gli importanti passi in avanti per quanto riguarda il numero di siti attivati entro fine aprile 2021: sono 7.200 i siti attivati, in linea con l’obiettivo di circa 8.500 siti entro la fine dell’anno in corso, con 10.000/12.000 siti previsti entro il 2023.

Infine, per quanto riguarda il tanto atteso arrivo di Iliad anche nel mercato della telefonia fissa, Thomas Reynaud, CEO di Iliad Group, ha dichiarato che “in Italia stiamo finalizzando il lancio della nostra offerta di rete fissa broadband. Restate in attesa, non è impossibile che torneremo indietro a ‘subito dopo l’estate’, ma dobbiamo essere sicuri che i nostri sistemi siano pronti.”

