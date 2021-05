Google propone il suo feed Discover su varie piattaforme e tra i prodotti che il colosso di Mountain View sfrutta per pubblicizzare tale soluzione vi è anche Google Chrome, che nella pagina di una nuova scheda su Android mostra il feed di notizie curato in base agli interessi degli utenti.

Introdotto per la prima volta con la versione 54 di Google Chrome, nel corso del tempo è stato oggetto di vari aggiornamenti che hanno provato ad aumentare la sua visibilità e nelle scorse ore il colosso di Mountain View ha compiuto un ulteriore passo in tale direzione.

Google Chrome progetta una nuova feature

In particolare, con la versione 90 di Google Chrome è stato introdotto un nuovo flag (chrome://flags/#enable-start-surface) che permette agli utenti di abilitare una nuova interfaccia (per attivarla è necessario selezionare “Single Surface V2 Finale” dal menu a discesa e quindi cliccare sul tasto di riavvio).

Una volta abilitata la funzionalità e riaperto il browser, sarà necessario riavviarlo nuovamente (chiudendolo dalla schermata delle applicazioni Recenti e riaprendolo dall’app drawer).

A seguire nei primi due screenshot la “vecchia” interfaccia e negli altri due quella nuova:

Il nuovo layout riduce il logo di Google e sposta tutto verso l’alto, limitando anche i siti Web più visitati a una singola riga scorrevole di icone (però il loro numero viene aumentato da 8 a 12).

Oltre a “Single Surface V2 Finale”, il team di Google ha previsto anche “Single Surface + Single Tab”, che include una sezione per continuare a navigare sulle schede recenti.

In pratica, il colosso statunitense sta testando più versioni di Start Surface, tutte con l’obiettivo di mettere sempre più in risalto i contenuti offerti da Google Discover, rendendo tuttavia meno funzionale la pagina (vengono rimosse, infatti, varie feature per fare spazio ai contenuti suggeriti da Google).

Al momento non vi sono informazioni ufficiali su quando questo nuovo sistema sarà implementato per tutti gli utenti, in quanto allo stato attuale il team di Google è ancora nella fase di raccolta dei feedback per valutare il livello di gradimento di tale novità.