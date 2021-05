Il team di Google di tanto in tanto lancia una nuova campagna promozionale volta a spingere gli utenti ad acquistare uno smartphone della serie Pixel e anche in questi mesi ce n’è una in corso, chiamata “Switch to the New Google Pixel“.

Il primo video di tale campagna, pubblicato su YouTube lo scorso marzo, ci ha colpiti per il modo in cui il colosso di Mountain View ha deciso di veicolare il messaggio promozionale, con uno stile che ricorda quello solitamente usato per i filmati dedicati alle tecniche per rilassarsi:

Questo video è stato seguito ad aprile da un altro video, intitolato “Switch to the New Google Pixel (and Do Yoko Uke in Karate)”:

Alla fine dello scorso mese il team del colosso di Mountain View ha poi pubblicato un altro video promozionale, intitolato “Switch to the New Google Pixel (and Speak Korean Slang)”:

Ecco il nuovo video della campagna dedicata a Google Pixel

E nelle scorse ore il colosso di Mountain View ha pubblicato su YouTube il quarto video di questa campagna, intitolato “Switch to the New Google Pixel (and Bake Sourdough)”:

Ancora una volta il colosso di Mountain View ci tiene a mettere in risalto quanto facile sia il passaggio a Google Pixel da un altro smartphone:

Passare a un Pixel è semplicissimo e veloce. Quindi, mentre Pixel si occupa di trasferire le tue cose dal tuo vecchio telefono, perché non imparare qualcosa che è effettivamente complicato, come il lievito madre? Per ulteriori informazioni su come passare a un nuovo Pixel, consulta questa guida passo passo qui: http://goo.gle/36XVk7e

Probabilmente questo non è l’ultimo video di tale campagna promozionale, che nelle prossime settimane ci regalerà nuovi capitoli.

Nella speranza che Google Pixel 6, la cui presentazione è in programma per l’autunno, possa essere acquistato anche nel nostro Paese. Staremo a vedere.

