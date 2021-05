Dopo Google Pixel 6 Pro, di cui abbiamo visto ieri sera alcuni render, tocca oggi al fratello più piccolo mostrarsi in alcune immagini, frutto ancora una volta del lavoro del leaker @OnLeaks, che questa volta lo ha realizzato in collaborazione con il sito 91Mobiles.

Due fotocamere e schermo piatto

Come potete vedere dall’immagine di copertina e dalle gallerie presenti in questo articolo, il design di Google Pixel 6 è sostanzialmente lo stesso del fratello maggiore. Schermo con soluzione punch hole centrale e una fotocamera posteriore inserita in un elemento orizzontale che occupa una fascia importante, con uno spessore non indifferente.

I render, che @OnLeaks ha realizzato sulla base degli schemi CAD, mostrano uno smartphone con schermo piatto, che dovrebbe avere una diagonale di 6,4 pollici, decisamente superiore dunque a quella di Google Pixel 5. Anche in questo caso il render non mostra alcun lettore di impronte, che Google dovrebbe integrare al di sotto del display, una soluzione che dovrebbe incidere sul costo finale.

Grazie agli schemi dimensionali sappiamo che lo smartphone misurerà 158,6 x 74,8 x 8,9 millimetri, con lo spessore che raggiungerà gli 11,8 millimetri in corrispondenza della fotocamera posteriore. Quest’ultima dovrebbe poter contare su due sensori, invece dei tre del fratellone, e andrà a occupare, con una sorta di ponte, tutta la larghezza dello smartphone. Un design che può non piacere ma che potrebbe garantirà una maggiore stabilità una volta che lo smartphone sarà appoggiato a un tavolo.

Per il resto il design conferma la presenza di un connettore USB-C, un tasto di accensione e un bilanciere del volume sul lato destro del frame e una finitura bicolore della scocca posteriore, con l’inserto della fotocamera di colore nero. È comunque possibile che Google presenti altre colorazioni, mantenendo però lo stesso schema.

Se sul design sembrano ormai esserci pochi dubbi, la scheda tecnica rimane ancora avvolta nella nebbia: Google potrebbe far debuttare il proprio chipset Whitechapel, sviluppato in collaborazione con Samsung, utilizzandolo però sul solo Google Pixel 6 e scegliendo un’altra soluzione per la versione Pro. Al momento non ci sono informazioni sulla data di commercializzazione ma è probabile che dovremo attendere il prossimo autunno per poterlo acquistare.