A pochi giorni dalla pubblicazione dei primi render relativi a Google Pixel 6 Pro, arrivano importanti conferme da fonti che possiamo considerare particolarmente attendibili. Ci riferiamo a Steve Hemmerstoffer, che conoscete meglio con il nick @OnLeaks, autore di numerose anticipazioni attendibili in passato.

Ecco Google Pixel 6 Pro

Come sempre i render creati da @OnLeaks e pubblicati su digit.in sono basati sugli schemi CAD, per cui forniscono anche numerose informazioni sulle dimensioni. Google Pixel 6 Pro dovrebbe dunque misurare 163,9 x 75,8 x 8,9 millimetri, anche se nel punto di massimo spessore, in corrispondenza della fotocamera posteriore, si arriverà a 11,5 millimetri.

Confermata dunque la presenza di una notevole protuberanza, una fascia che attraverserà orizzontalmente tutto lo smartphone, una soluzione quanto meno singolare, che sembra avere come grande vantaggio quello di garantire stabilità quando lo smartphone è sulla scrivania.

Le nuove immagini ci forniscono però alcune importanti conferme, come il foro centrato per la fotocamera frontale, una novità sulla serie Pixel, che aveva finora adottato il foro sul lato sinistro dello schermo. La parte posteriore pulita e l’assenza di indizi sul pulsante laterale fanno pensare a un lettore sotto allo schermo, altra prima assoluta per Google.

E anche la fotocamera posteriore porterà novità a partire dalla presenza di tre sensori, uno dei quali sembra essere dotato di lente periscopica. A quanto pare Google ha dunque rotto gli indugi e vuole allinearsi alla concorrenza, adattando un comparto fotografico troppo fermo sulle proprie posizioni. Infine non dovrebbero mancare degli speaker stereo e la ricarica wireless, ormai imprescindibili su uno smartphone di un certo livello.

Quello che il render non ci può dire però, è la componentistica interna: Google farà debuttare il proprio chipset Whitechapel o andrà sul sicuro con una soluzione già collaudata? Quello che sembra invece certo è che il prezzo, almeno quello della versione Pro, sia destinato a superare i 1.000 euro, lasciando a Google Pixel 6 il compito di avere un prezzo più abbordabile.

Vi lasciamo con un video che mostra in maniera più chiara quello che dovrebbe essere il look di Google Pixel 6 Pro, in una colorazione molto particolare.