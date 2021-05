È anche oggi giornata di aggiornamenti in casa Samsung, OnePlus, Xiaomi e Sony, un altro indizio di come continui il lavoro delle aziende impegnate a migliorare i propri dispositivi e offrire ai suoi utenti un’esperienza il più soddisfacente possibile. Ecco quali sono i dispositivi aggiornati in queste ore e quali le novità, alcune succulenti, introdotte dagli update.

Xiaomi Mi CC9 Pro e Redmi K30 5G

L’aggiornamento per Xiaomi Mi CC9 Pro e Redmi K30 5G – disponibile per il momento solo in Cina – include l’ultima versione della MIUI, ovvero la MIUI 12.5 basata su Android 11. La nuova versione dell’interfaccia di Xiaomi, al di là dei miglioramenti estetici e della soluzione di diversi bug, migliora le prestazioni generali e introduce un nuovo livello di patch di sicurezza Android, probabilmente aggiornate a maggio 2021.

Samsung Galaxy A40

Samsung Galaxy A40 è pronto a ricevere, anche in Europa, un nuovo aggiornamento software che porta con sè, oltre a correzioni di bug e miglioramenti generali di performance, anche le patch di sicurezza Android di aprile 2021. Il nuovo firmware ha un peso di 300 MB ed è basato sulla OneUI 3.1, per la quale, tuttavia, non sembrano essere aggiunte – stando a quanto segnalato dagli utenti – nuove funzioni.

Sony WH-1000XM4

Per le cuffie Bluetooth Sony WH-1000XM4, prodotto molto apprezzato dagli audiofili, è disponibile la versione 2.4.5 del firmware che potrà essere installata tramite l’app Headphone Connect. Così come si evince dal changelog rilasciato, l’update migliora la qualità delle chiamate e la stabilità della connessione Bluetooth in specifiche condizioni, andando – si spera – a risolvere i problemi lamentati da alcuni utenti.

OnePlus 9R

OnePlus 9R, peraltro smartphone non disponibile in Italia, si appresa un altro aggiornamento software che porta con sé, tra le altre cose, le patch di sicurezza di maggio 2021. Il firmware appena rilasciato si basa sulla OxygenOS 11.2.1.2 e introduce – stando al changelog ufficiale – alcuni bug fix, che risolvono problemi di performance e stabilità e migliorano le prestazioni della fotocamera, soprattutto nella modalità Notte.