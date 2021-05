L’attesissima edizione 2021 di Google I/O è finalmente iniziata e sono arrivate le prime novità studiate dal colosso di Mountain View per migliorare l’esperienza offerta dai propri prodotti: tra di esse non potevano di certo mancare quelle relative alla piattaforma Google Workspace.

Sono 12 le novità studiate dal team di Google per rendere più completa l’offerta dedicata a chi è alla ricerca di una soluzione per lavorare con i documenti di testo, i fogli di calcolo e le presentazioni, con particolare attenzione prestata all’aspetto della collaborazione, tanto che il pacchetto di nuove feature viene chiamato Smart Canvas.

Ecco le novità in arrivo su Google Workspace

Una delle feature studiate per migliorare la collaborazione è relativa alla menzione (@) di una persona in un documento: uno smart chip mostra dei dettagli utili, come la sua posizione, il titolo di lavoro e le informazioni di contatto. Per inserirne uno è sufficiente digitare “@” e scegliere la persona desiderata.

Un’altra novità è rappresentata dalla possibilità di rimuovere i bordi di una pagina per creare una superficie che si espande su qualsiasi dispositivo o schermo che si sta utilizzando.

Ed ancora, altre novità segnalate dal team di Google sono:

l’introduzione nei prossimi mesi delle reazioni emoji in Documenti

consigli linguistici più inclusivi per la funzione di scrittura assistita

un modello per le riunioni su Documenti che importerà automaticamente tutte le informazioni pertinenti da un invito di Calendar

l’arrivo in questi giorni delle checklist su Web e mobile

l’introduzione di modelli di tabella in Documenti

l’introduzione entro la fine dell’anno delle traduzioni in tempo reale dei sottotitoli in Google Meet (inizialmente in lingua inglese tradotti in spagnolo, portoghese, francese o tedesco)

Migliora, inoltre, l’integrazione con Google Meet, che può essere usato per mostrare il documento a cui si sta lavorando al proprio team:

Gli utenti potranno passare da una visualizzazione all’altra in Fogli per gestire e interagire meglio con i propri dati:

Il team di Google Workspace sta anche introducendo una funzionalità di analisi più assistita nell’esperienza Web di Fogli, con suggerimenti di formule che rendono più facile per tutti ricavare informazioni dai dati.

Migliora, infine, l’integrazione con Google Chat, con la possibilità di modificare i documenti direttamente dalla conversazione.

Siete impazienti di provare il nuovo livello di collaborazione su Google Workspace?