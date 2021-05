Google Foto è uno dei servizi più utilizzati e amati tra quelli offerti dal colosso di Mountain View, che di tanto in tanto aggiunge qualche nuova interessante funzionalità con l’obiettivo di garantire agli utenti un’esperienza sempre più ricca e piacevole.

Tra i punti di forza di Google Foto vi è il suo sistema di ricerca dei contenuti, che diventa ancora più efficace grazie all’introduzione di appositi filtri che hanno come obiettivo quello di rendere il processo più semplice e veloce.

Google Foto migliora il suo sistema di ricerca

Durante la ricerca di immagini di una persona in particolare Google Foto ora offre una riga di filtri proprio sotto il campo di ricerca: grazie ad essi gli utenti avranno la possibilità di perfezionare la propria ricerca, selezionando tipi di contenuti multimediali (come i video, i selfie e gli screenshot) e aggiungere altre persone alla ricerca iniziale, in modo da visualizzare le immagini e i video che contengono tutte le persone che sono state selezionate.

Con questo nuovo sistema diventa pertanto molto più semplice trovare le immagini di un gruppo specifico di persone.

C’è da notare che questi nuovi filtri non aggiungono funzionalità prima non disponibili (per esempio, digitando “video di me e Fabio a Roma” nel box di ricerca vengono già visualizzati i risultati corrispondenti) ma la soluzione introdotta dal colosso di Mountain View riesce a migliorare nel complesso l’interfaccia di Google Foto, rendendola più intuitiva e piacevole.

Pare che i nuovi filtri al momento non siano stati messi a disposizione di tutti gli utenti ma siano limitati soltanto a una parte di essi, probabilmente in quanto è ancora in fase di test.

La novità è frutto di un aggiornamento lato server, quindi non c’è una nuova versione di Google Foto da scaricare. Ad ogni modo, potete trovare l’applicazione su APK Mirror o sul Google Play Store: