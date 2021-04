Google Maps è una soluzione che nel corso degli anni ha conquistato sempre più utenti, convincendo anche quelli più scettici e divenendo lo strumento più usato per chi vuole un supporto per i propri spostamenti.

Il merito del successo ottenuto da Google Maps è senza dubbio da attribuire al grande lavoro portato avanti dagli sviluppatori del colosso di Mountain View, costantemente impegnati nel miglioramento del servizio.

Google Maps avrà presto un nuovo algoritmo

A volte, tuttavia, le nuove feature introdotte potrebbero non essere apprezzate dalla maggioranza degli utenti e questo potrebbe essere il caso di una novità a cui il team di Google sta lavorando e che dovrebbe essere implementata nel corso di quest’anno.

Ci riferiamo a un nuovo algoritmo per i tragitti, in virtù del quale il servizio del colosso di Mountain View non mostrerà di default agli utenti il percorso più rapido per giungere alla destinazione desiderata (così come avviene oggi) ma quello più conveniente dal punto di vista dei consumi di carburante.

A dire del team di Google Maps, questo nuovo algoritmo dovrebbe contribuire a ridurre l’impronta di carbonio (ossia un indicatore ambientale che misura l’impatto delle attività umane sull’ambiente), in quanto i percorsi forniti terranno conto di diversi nuovi fattori, incluso il consumo di carburante, in base al tipo di strade che l’utente dovrà percorrere.

La buona notizia è che l’applicazione permetterà comunque agli utenti di tornare al modello attuale (ossia quello che fornisce il percorso più veloce verso una destinazione) ma per impostazione predefinita Google Maps genererà l’alternativa più efficiente in termini di consumo di carburante.

Ciò significa che buona parte degli utenti “meno attenti” probabilmente nei prossimi mesi potrebbe arrivare a destinazione qualche minuto dopo ma con un minore danno per l’ambiente.

Inoltre il team di Google Maps sta continuando ad ampliare l’elenco di città per le quali è disponibile il supporto a tutte le funzionalità relative al trasporto pubblico (con più dettagli sui percorsi, previsioni di arrivo, ecc.).