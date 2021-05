I festeggiamenti per il terzo anniversario dall’arrivo di Xiaomi in Italia non sono ancora finiti: dopo l’apertura di un nuovo Mi Store a Roma e il lancio di offerte dedicate online, la casa cinese ha deciso di prolungare l’iniziativa promozionale su mi.com: il nuovo periodo di validità va dal 17 maggio (oggi) al 24 maggio prossimo.

Le offerte di questa nuova selezione comprendono principalmente smartphone, a marchio Xiaomi, POCO e Redmi, ma anche wearable, smart TV e dispositivi di smart home. Insomma, ce n’è per tutti i gusti.

Offerte “Terzo anniversario Xiaomi Continua” (17 – 24 maggio 2021)

Prima di entrare nel merito delle offerte, va riportata la promozione di copertina: tutti coloro i quali effettueranno ordini di importo superiore a 300 euro riceveranno in regalo le cuffie true wireless Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2.

Come sempre, poi, i nuovi clienti hanno la possibilità di sfruttare uno sconto extra da 5 euro sul primo ordine effettuando tramite l’applicazione Mi Store (eccola sul Google Play Store). Inoltre, ogni euro speso equivale ad 1 Mi Point accumulato e con 800 Mi Point (accumulabili anche gratis in altri modi) è possibile ottenere 20 euro di sconto. Infine, la promo “Invita un amico” permette di ottenere un coupon da 10 euro per ogni amico invitato, fino ad un massimo di 50 euro.

Detto ciò, ecco tutte le offerte sugli smartphone:

Agli smartphone elencati fanno compagnia anche tantissimi altri prodotti, come le smart TV della serie Xiaomi Mi TV P1 in versione 43 pollici a 399,90 euro e 55 pollici a 599,90 euro dal 21 al 24 maggio, ma anche tanti prodotti raggruppati nello “Speciale Ecosystem“:

Leggi anche: Recensione Xiaomi Mi 11 Ultra 5G