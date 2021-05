Il mese di maggio è molto importante per Xiaomi, che festeggia il suo sbarco in Italia, avvenuto ormai tre anni fa. Oltre ad aver approntato una serie di offerte molto vantaggiose, di cui vi parliamo in questo articolo, la compagnia cinese ha in serbo una gradita sorpresa per i tantissimi Mi Fan italiani, in particolare per quelli che risiedono a Roma o dintorni.

Apre un nuovo Mi Store a Roma

Dopo il rallentamento dovuto principalmente all’emergenza sanitaria, Xiaomi riprende la propria espansione nel mercato italiano e si prepara a inaugurare un nuovo Mi Store. La location è quella del centro commerciale Tiburtino, situato in località Martellona a Guidonia Montecelio, in provincia di Roma.

Il nuovo negozio avrà una superficie di circa 120 metri quadrati e impiegherà sei dipendenti. Al suo interno sarà ovviamente possibile acquistare tutti i prodotti Xiaomi, in particolare le ultimissime novità presentate sul mercato italiano. Non mancheranno, come sempre in queste occasioni, alcune offerte esclusive, per rendere unico l’evento.

Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia, è entusiasta della nuova apertura:

“Nonostante il periodo difficile che ha rallentato le nuove aperture, insieme a Mi Store Italia, inaugureremo finalmente un nuovo store per continuare il percorso di espansione sul territorio italiano per avvicinarci sempre di più ai tantissimi nostri fan che, fin dall’arrivo in Italia, ci hanno supportato e dato fiducia”.

L’inaugurazione, che rispetterà rigorosamente i protocolli di sicurezza richiesti dalla situazione sanitaria, con misure atte a garantire il distanziamento sociale e comportamenti responsabili. Tra i prodotti in promozione ci saranno sia gli smartphone che i prodotti dell’ecosistema Xiaomi, insieme ad alcune sorprese esclusive.