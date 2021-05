Il mondo degli smartphone non si ferma mai. E’ sempre lì, pronto a mostrare qualcosa di nuovo, e oggi abbiamo almeno due novità da condividere con voi.

Protagonisti di questo articolo sono Honor 50 e Sony Xperia Ace 2, smartphone che dovrebbero vedere la luce nelle prossime settimane e dei quali sono trapelate in Rete, proprio in queste ultime ore, delle informazioni molto interessanti.

Honor 50 con Snapdragon 775 G e servizi Google

Iniziamo da Honor 50. Stando a quanto emerso in Rete in queste ultime ore, il prossimo smartphone di casa Honor dovrebbe essere il primo dispositivo a esser alimentato dal SoC Qualcomm Snapdragon 775 G.

Honor 50 sarà il modello più conveniente della nuova famiglia di smartphone, che vedrà il lancio anche dei modelli Honor 50 Pro e Honor 50 Pro+. Stando alle indiscrezioni, entrambi gli smartphone dovrebbero essere alimentati da un SoC Qualcomm Snapdragon 888.

Ma cosa significa lavorare con Qualcomm? Questa è un’azienda americana, per cui si ipotizza – e qui sottolineiamo il verbo ipotizzare – che la nuova serie di smartphone Honor 50 debutterà con i servizi Google.

La data di lancio della nuova serie di smartphone Honor, che ricordiamo essere ormai un marchio indipendente, non è ancora nota, ma si stima che ciò possa avvenire tra il mese di giugno e quello di luglio.

Sony Xperia Ace 2 sarà un entry-level

Passiamo a Sony. Il lancio di Xperia Ace 2 potrebbe essere più vicino del previsto, poiché lo smartphone è appena apparso nel database di Google Play Console.

L’elenco rivela che Sony Xperia Ace 2 è uno smartphone entry-level dotato di SoC MediaTek Helio P35, 4 GB di RAM e display HD+ (720 x 1496 pixel) con notch a goccia.

Stando a quanto riferito da OnLeaks, il display dovrebbe essere da 5,5 pollici, mentre sul retro dovrebbe esserci una doppia fotocamera. Sony Xperia Ace 2 dovrebbe anche integrare un lettore di impronte digitali montato lateralmente, un pulsante fotocamera dedicato e un jack audio da 3,5 mm. Infine, lo smartphone eseguirà il sistema operativo Android 11.

Anche in questo caso non è ancora nota la data di debutto dello smartphone, ma considerata la mole di informazioni trapelate finora, il lancio non dovrebbe essere poi così lontano.