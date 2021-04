La presentazione ufficiale della prossima linea di smartphone HONOR si terrà a maggio e, di fatto, rappresenterà il primo evento ufficiale dell’azienda cinese dopo la separazione da Huawei. I rumor si susseguono insistentemente da mesi e HONOR 50 Pro+, il prossimo flagship del produttore, oggi ne è protagonista grazie ad alcune informazioni che ne hanno fatto trapelare le specifiche tecniche e la probabile presenza dei servizi Google.

Il leak, merito del sito di benchmark “Master Lu”, rivela moltissimi dettagli interessanti tra i quali spicca la possibile presenza del SoC Snapdragon 888.

Quattro fotocamere e servizi Google su HONOR 50 Pro+

Il processore dovrebbe poter contare su 8 GB di RAM LPDDR5 e 128 GB di memoria interna UFS 3.1 sul modello base, ma ci attendiamo l’arrivo di più varianti e tagli di memoria.

HONOR 50 Pro+ dovrebbe sfoggiare un ampio pannello AMOLED da 6,79 pollici con risoluzione QHD+, refresh rate a 120 Hz e il supporto, per la prima volta su uno smartphone HONOR, ai contenuti HDR10+.

La batteria dovrebbe essere una 4400 mAh con supporto alla ricarica rapida fino a 66 W con cavo e 50 W wireless.

Il comparto fotografico sembrerebbe essere davvero promettente grazie alla presenza di una doppia fotocamera frontale e un modulo posteriore a quattro fotocamere che dovrebbe essere così composto: sensore principale da 50 MP, sensore ultra-grandangolare da 13 MP, sensore con teleobiettivo da 8 MP e un sensore 3D ToF.

Il sistema operativo dovrebbe essere la Magic UI 4.0, basata su Android 11, con supporto totale ai servizi Google, ottenuto anche grazie alla separazione da Huawei.

E’ importante sottolineare come la presenza o meno dei servizi Google in passato sia stata spesso l’ago della bilancia nella scelta di uno smartphone Huawei o HONOR da parte dei consumatori e, se le informazioni trapelate dal leak dovessero rivelarsi veritiere, rappresenterebbe un’aggiunta cruciale al prossimo HONOR 50 Pro+.

In tal senso è bene ricordare le dichiarazioni del CEO di HONOR che a gennaio aveva affermato che, in virtù della separazione da Huawei, il brand cinese stava lavorando a una nuova partnership con Google per riportarne i servizi sui dispositivi dell’azienda.

Potrebbe interessarti anche: Huawei Nova 8 Pro 4G e HONOR Play 20 debuttano con alcune particolarità