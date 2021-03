Di un nuovo smartphone compatto di casa Sony, se ne parlava già mesi fa nei termini di un modello che, non soltanto per le dimensioni, avrebbe potuto rivaleggiare con iPhone 12 Mini.

Tuttavia, recenti indiscrezioni spengono già gli entusiasmi di chi sperava nel prossimo arrivo di un nuovo Sony Xperia Compact, per motivi legati alla componentistica interna, non proprio da smartphone di fascia elevata come da tradizione.

Nei dettagli del nuovo compatto di Sony

I precedenti rumor ci hanno parlato di un telefono dotato di uno schermo da appena 5,5 pollici con una doppia fotocamera posteriore. Ma questi pochi dettagli non bastavano a suggerire che l’atteso Xperia Compact del 2021 non sarebbe stato un vero e proprio “Compact” come atteso, e per di più probabilmente non verrà nemmeno commercializzato sul mercato globale.

Le ultime indiscrezioni emerse parlano infatti di uno smartphone compatto sì, ma che andrebbe piuttosto a subentrare al Sony Xperia Ace, un’esclusiva del mercato giapponese.

A bordo di tale Sony Xperia Ace 2 dovrebbe trovar posto un Qualcomm Snapdragon 690 5G, piazzato all’interno di una scocca dalle proporzioni tradizionali (niente 21:9 dunque) con un pulsante fisico per scattare le foto, l’entrata jack audio da 3,5 mm e un lettore di impronte digitali integrato nel pulsante d’accensione/spegnimento. Confermate le altre specifiche suddette, emerse tempo addietro.

Rimane poco da sperare dunque per chi si aspettava un nuovo “Compact”, salvo eventuali smentite.