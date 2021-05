Gboard di Google è senza ombra di dubbio una delle migliori tastiere Android disponibili sul mercato, e il team di sviluppo dell’applicazione sta lavorando ad alcune interessanti novità che abbiamo modo di scoprire grazie al classico APK teardown. Infatti, spulciando all’interno della versione 10.6 rilasciata in questi giorni, il team di 9to5google ha scoperto alcune novità per quanto riguarda i temi della tastiera.

Nuovi temi, nuovo font e molto altro

La prima grande differenza che possiamo notare dalle immagini sottostanti in galleria, riguarda la presenza del nuovo font Google Sans al posto del caro e vecchio Roboto. Quel che però salta all’attenzione è la sottile ma importante novità del tema per quanto riguarda lo spazio della tastiera QWERTY e la riga superiore dove sono presenti le scorciatoie e il tasto per il microfono.

Notiamo, infatti, una palette di colori differente, pensata per separare le due aree della tastiera; cambia anche la forma dei tasti “?123” ed il tasto invio, che assumono adesso una forma a pillola invece che quella squadrata dell’attuale versione della Gboard. Alcuni temi, inoltre, mettono maggiormente in risalto la riga inferiore rispetto alle altre lettere.

È molto probabile che queste piccole ma importanti novità siano esclusiva di Android 12, a maggior ragione se le confrontiamo con quelle ben visibili nel video sottostante pubblicato da Mishaal Rahman di XDA. In questo caso possiamo notare come il team della tastiera Gboard rifletta il wallpaper impostato su Android 12. Allo stato attuale sembra che la funzione sia esclusiva degli smartphone Pixel – molto probabilmente perché le Develop Preview di Android 12 sono ancora esclusiva degli smartphone Google -, ma è probabile che in futuro la feature sarà disponibile anche per gli altri OEM.

