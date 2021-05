Aggiornamenti per Samsung Galaxy A72, A30, Note 10 Lite e i Huawei Mate 20

La seconda settimana di maggio si conclude con una raccolta di aggiornamenti non particolarmente nutrita ma decisamente variegata, nella quale, al netto di una singola eccezione firmata Huawei, è ancora una volta Samsung a dominare la scena.

Mentre in casa Huawei gli update sono per le vecchie glorie della serie Mate 20, il brand sudcoreano schiera il nuovissimo Samsung Galaxy A72, l’economico Samsung Galaxy A30 e Samsung Galaxy Note 10 Lite col suo pennino. Scopriamo insieme tutte le novità che stanno ricevendo.

Samsung Galaxy A72, A30, Note 10 Lite: le novità degli aggiornamenti

Come detto, i modelli a marchio Samsung che si stanno aggiornando in queste ore sono tre e sono Samsung Galaxy A72, Samsung Galaxy Note 10 Lite e Samsung Galaxy A30.

Samsung Galaxy A72

Samsung Galaxy A72 (ecco la nostra recensione) si aggiunge alla lunga lista dei modelli del brand già aggiornati alle patch di sicurezza, o meglio SMR (Security Maintenance Release), di maggio 2021.

Inoltre, con questo update viene implementata una funzione della One UI 3.1 rimasta finora esclusiva dei flagship della serie Galaxy S21. Si chiama “video call effects” e permette agli utenti di personalizzare lo sfondo delle videochiamate effettuate con app di terze parti come Zoom, Microsoft Teams e Google Duo. Più precisamente, viene offerta la possibilità di scegliere tra un basico effetto blur – che si limita a sfocare lo sfondo come nei ritratti –, l’aggiunta di un colore opaco selezionato automaticamente dallo smartphone, l’impostazione di un’immagine a scelta dalla galleria.

Si tratta di una feature tanto semplice quanto efficace e sicuramente i possessori di Samsung Galaxy A72 ne trarranno vantaggio in questo periodo storico in cui le videochiamate/videoconferenze fanno spesso parte della quotidianità.

La versione firmware in roll out (a partire dalla Russia) è la A725FXXU2AUE1 e contiene pure dei miglioramenti della qualità fotografica, della qualità delle chiamate e della condivisione di file tramite la funzione Quick Share.

Samsung Galaxy Note 10 Lite

Messo da parte il nuovo arrivato, passiamo adesso ad un modello non esattamente fresco di presentazione: Samsung Galaxy Note 10 Lite.

Anche in questo caso sono in roll out, a partire dalla Spagna, le patch di sicurezza del mese di maggio 2021 per effetto della versione firmware N770FXXU7EUE2. Dovrebbero essere presenti anche delle novità a livello funzionale, tuttavia, in mancanza del registro delle modifiche ufficiale, è impossibile sapere di cosa si tratti.

Samsung Galaxy A30

Samsung Galaxy A30 è sicuramente il meno famoso di questo tris di device, ma al contempo è quello che sta ricevendo l’aggiornamento software più interessante. Parliamo, infatti, del major update ad Android 11, che è in roll out a partire dalla Cina con la versione firmware A3050ZCU4CUE1.

Al suo interno sono presenti anche le patch di sicurezza di aprile 2021, non le più recenti ma comunque ben accette su un device economico con più di due anni sul groppone.

Insieme ad Android 11 è naturalmente presente anche la One UI 3.x (ecco il nostro approfondimento con tutte le novità introdotte), anche se allo stato attuale non è chiaro se si tratti della One UI 3.0 o addirittura della One UI 3.1.

Serie Huawei Mate 20: le novità dell’aggiornamento

L’aggiornamento software in argomento è in roll out a partire dalla Cina per la serie Mate 20 al completo, ovvero: Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 Pro, Huawei Mate 20 X, Huawei Mate 20 X 5G, Huawei Mate 20 RS Porsche Design.

La base è per tutti la EMUI 11, in versione 11.0.0.139 per tutti i modelli, ad eccezione del Mate 20 Pro, che riceve la 11.0.0.139/140.

Le novità elencate nel changelog ufficiale sono:

aggiunta di una nuova schermata home e di una cartella con le app più popolari selezionate e suggerite in modo intelligente;

aggiunta delle app Education Center e Link Now;

ottimizzazioni per chiamate, effetti audio e alcune app di terze parti;

fix di un problema di condivisione con WeChat;

patch di sicurezza di marzo 2021.

Come aggiornare Samsung Galaxy A72, A30, Note 10 Lite, Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20X/20X 5G, Mate 20 RS Porsche Design

Come visto paragrafo per paragrafo, non tutti questi aggiornamenti sono già in roll out da noi. In ogni caso, è possibile cercarli manualmente in questo modo: